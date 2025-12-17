Sức ép lãi suất cuối năm

Sacombank điều chỉnh lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất

Cuối năm nhu cầu về vốn để đảm bảo sản xuất phục vụ thị trường dịp Tết thường tăng cao, nhất là sau mưa lũ, nhiều DN cần vốn để tái thiết, khôi phục sản xuất. Để đảm bảo dòng vốn mùa cao điểm, nhiều ngân hàng bắt đầu điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo chiều hướng tăng, triển khai nhiều chính sách ưu đãi tạo mặt bằng lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất huy động hiện phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; 1,5 - 4,0%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 2,7 - 4,9%/năm cho kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng; các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên đang áp dụng mức lãi suất từ 3,7 - 5,85%/năm.

Mới đây, Techcombank công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy. Ngân hàng này đang áp dụng mức lãi suất 3,95%/năm cho kỳ hạn 1 - 2 tháng, tăng 0,9 điểm % so với tháng 11; 4,25%/năm là lãi suất cho kỳ hạn 3 - 5 tháng, tăng 0,92 điểm %; với kỳ hạn 6 - 11 tháng lãi suất đang áp dụng là 5,35%, tăng 1 điểm % và 5,45 là lãi suất kỳ hạn trên 12 tháng, tăng 0,9 điểm % so với tháng trước.

Các ngân hàng cổ phần nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho các khoản tiền gửi dưới 6 tháng. Tại Sacombank, hiện mức lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 - 5 tháng được ngân hàng này công bố là 4,75%/năm, chạm ngưỡng lãi tối đa. Với các kỳ hạn ngắn 1 - 2 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 4,6%/năm và 4,7%/năm; với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên mức lãi suất là 5,8%/năm và 6%/năm là lãi suất kỳ hạn trên 18 tháng.

Cùng với điều chỉnh tăng lãi suất, các ngân hàng còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất, tiết kiệm dự thưởng để thu hút khách hàng. Trong đó, Agribank công bố trao hơn 3.300 giải thưởng cho người gửi tiết kiệm từ ngày 10/11 đến 31/12/2025. PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm khi gửi tiền tại quầy với kỳ hạn 12 - 13 tháng và phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, tính đến cuối tháng 11/2025, tại thành phố Huế, dòng vốn huy động vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 88.100 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024. Mức tăng này phần nào cho thấy, tiết kiệm vẫn đang là kênh đầu tư được người dân, DN quan tâm.

Giữ mặt bằng lãi suất ổn định

Ở chiều ngược lại, dư nợ tín dụng ước đạt 90.800 tỷ đồng, tăng 9,1%. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, dòng vốn tín dụng đang vận hành theo hướng an toàn, kiểm soát tốt. Tuy nhiên không thể phủ nhận, việc lãi suất huy động tăng đang gây sức ép cho người dân, DN.

Nhiều DN cho rằng, lãi suất tăng sẽ kéo theo việc tăng chi phí tài chính. Trong thời điểm DN đang nỗ lực phục hồi sản xuất sau mưa lũ, mở rộng đơn hàng cuối năm thì việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và kế hoạch đầu tư cho năm 2026, nhất là các DN sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Tại kỳ họp HĐND thành phố Huế mới đây, ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ cho hay, DN đang đối mặt với rất nhiều thách thức khi kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết bị tác động do mưa bão, việc phục hồi, tái đầu tư cần nguồn vốn lớn. Trong khi đó, hầu hết các ngân hàng đang điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, tạo sức ép cho DN khi vừa phải phục hồi kinh tế, vừa phải đầu tư phát triển sản xuất trong thời gian cao điểm.

Hội Doanh nhân trẻ đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần có những giải pháp điều hành nhằm giữ mặt bằng lãi suất tốt nhất trong thời điểm cận Tết. Ngoài ra, các ngân hàng cần có chính sách hỗ trợ DN gặp khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, tạo động lực thúc đẩy DN hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế năm 2025, tạo đà tăng trưởng cho năm 2026.

Không chỉ DN, nhiều khách hàng cũng phản ánh, cuối năm, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đã hết hạn và việc điều chỉnh tăng lãi suất của một số ngân hàng hiện nay khiến việc tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn.

Nhìn vào mặt bằng lãi suất tiền gửi trong thời gian gần đây cho thấy, xu hướng tăng chủ yếu tập trung vào một số ngân hàng thương mại. Việc các ngân hàng cổ phần nhà nước duy trì mức lãi suất huy động thấp hơn so với mặt bằng lãi suất chung phần nào khẳng định nỗ lực trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Dù vậy, vẫn cần những chính sách vĩ mô từ Chính phủ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định nhằm tạo điều kiện cho DN, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.