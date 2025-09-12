Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phường văn minh, giàu bản sắc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội là dấu mốc chính trị - xã hội quan trọng, sau khi MTTQ Việt Nam phường Hương An được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường Hương An, An Hòa và Hương Sơ.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, MTTQ phường đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự địa phương. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, xử lý nhiều điểm nóng môi trường. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận gần 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 9 nhà “Đại đoàn kết”, trao hơn 8.500 suất quà trị giá hơn 2,3 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 150 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ 15-20 nhà “Đại đoàn kết” và ít nhất 6 mô hình sinh kế; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo trên địa bàn; 100% các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của Nhân dân được tuyên truyền đầy đủ; mỗi năm tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát, phản biện xã hội và 2 cuộc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu và 5 chương trình hành động trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy khối đại đoàn kết; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; tập trung an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh, trong bối cảnh chính quyền địa phương đã chuyển sang mô hình 2 cấp, MTTQ phường cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố; không ngừng sáng tạo, đưa ra những phong trào, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa và những cách làm mới, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị với nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân. Trên nền tảng văn hóa di sản của Cố đô, MTTQ phường cần phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng, để mỗi phong trào không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững, giàu bản sắc của TP. Huế.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” Đại hội kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường tăng cường đoàn kết, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, xây dựng phường Hương An thân thiện, giàu bản sắc, đạt chuẩn phường văn minh đô thị.