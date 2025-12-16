Nhiều dự án nhà ở xã hội khởi công, động thổ thời gian tới

Một DA NOXH đang triển khai thi công ở phường Mỹ Thượng, TP. Huế

Theo đó, sẽ tổ chức lễ động thổ công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2 thuộc DA Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2 vào ngày 19/12/2025, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana – Công ty cổ phần tập đoàn Telin – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư.

Công trình có diện tích 20.315m², số lượng căn hộ khoảng 684 căn, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện quỹ NOXH, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị mới An Vân Dương và thành phố Huế.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital (đại diện liên danh) cho biết, khu NOXH tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 được công ty đầu tư xây dựng với quy mô hơn 1.000 căn hộ trên diện tích 3,5 ha tại 2 lô đất có ký hiệu OXH1 và OXH2. Ngoài chung cư cao tầng OXH2 được động thổ trong thời gian tới, tính đến nay, DA đã hoàn thành khoảng 364 căn hộ tại khu OXH1 và tiếp tục triển khai xây dựng các tòa nhà tiếp theo tại khu vực này. Dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành tiếp 210 căn hộ ở tòa nhà XH1 và 2027 sẽ hoàn thiện 149 căn hộ thuộc tòa nhà XH4 thuộc chung cư cao tầng OXH1 (West Sky).

Đợt này, công trình NOXH thuộc DA Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương cũng được khởi công do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn IUC và Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đầu tư với diện tích 16.621,6m², số lượng căn hộ 600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng. DA khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân có thu nhập thấp, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội... UBND thành phố đề nghị Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu NOXH năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 của thành phố. Theo đó, chỉ tiêu đến năm 2030 khoảng 12.000 căn hộ, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 200 căn hộ, giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 11.800 căn hộ.