Để người dân đồng thuận

Khởi công khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương để phục vụ dự án

Công trình động lực, cơ hội bứt phá

DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là tuyến giao thông hiện đại, đóng vai trò huyết mạch kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án khi triển khai qua địa bàn TP. Huế toàn tuyến dài hơn 95km, tổng mức đầu tư khoảng 5.907,7 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 1.255ha đất, hơn 8.550 hộ dân chịu tác động, hơn 10.570 lăng mộ phải di dời. Thành phố dự kiến xây dựng 22 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 66ha, đảm bảo nguyên tắc “tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”, cùng 6 khu nghĩa trang nhân dân mới, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 1.419 tỷ đồng, với mục tiêu là hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch vào cuối năm 2026.

Người dân xã Quảng Điền trao đổi ý kiến tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo xã với các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi Dự án

Tại phường Mỹ Thượng, nơi dự kiến sẽ đặt một trong 2 nhà ga chính của tuyến đường sắt qua địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND phường Đoàn Văn Sĩ cho biết: Nhà ga trung tâm cao tốc hứa hẹn biến khu vực thành không gian kinh tế, dịch vụ sôi động. Người dân rất kỳ vọng sự xuất hiện của nhà ga sẽ kéo theo nhiều hạ tầng được đầu tư, dịch vụ buôn bán sầm uất, tạo công ăn việc làm tại chỗ. Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai DA.

Ông Nguyễn Phước, phường Mỹ Thượng bày tỏ: “Tôi gắn bó cả đời với vùng này, giờ nghe sắp có nhà ga lớn, nhiều dịch vụ mới mọc lên, có thêm sinh kế cho con cháu nên rất mừng”.

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh trong một cuộc họp liên quan gần đây: Thực hiện DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ chiến lược. Các địa phương phải khẩn trương, minh bạch trong giải phóng mặt bằng, tái định cư có tiến độ rõ ràng, quy hoạch đồng bộ hạ tầng, thiết chế văn hóa. Cần sớm bố trí vốn, quản lý mỏ vật liệu, chọn nhà thầu có năng lực, ngăn chặn tình trạng trục lợi. Tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận để DA triển khai đúng tiến độ, mang lại lợi ích lâu dài cho địa phương và người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện DA trên toàn địa bàn TP. Huế. Kế hoạch nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm: Thông tin đầy đủ, chính xác về mục tiêu, ý nghĩa, quy mô, chính sách, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu đúng, ủng hộ cao; khích lệ, vận động các hộ dân trong vùng ảnh hưởng tích cực phối hợp, chấp hành tốt việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhanh các vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; chủ động phản bác thông tin sai sự thật, ngăn chặn các vấn đề nhạy cảm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Yêu cầu đặt ra là các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng tin, bài, phóng sự trên hệ thống báo đài, cổng thông tin điện tử các cấp; tổ chức họp dân, đối thoại trực tiếp; phát hành ấn phẩm, pano, áp phích; thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, người có uy tín; tăng cường truyền thông mạng xã hội…

Thực tế tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua cho thấy, chính quyền đã chủ động, nhanh chóng vào cuộc. Tại xã Quảng Điền, tối 28/8, UBND xã tổ chức buổi gặp mặt các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi DA. Đại diện Ban Quản lý DA, các cơ quan chuyên môn đã thông tin cụ thể về quy mô, tiến độ, chính sách hỗ trợ, tái định cư. Đông đảo người dân bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời kiến nghị rõ về giá đền bù, vị trí tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu cho biết: “Chúng tôi lắng nghe đầy đủ ý kiến của Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho từng hộ dân. Mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được công khai, minh bạch, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, vừa tạo điều kiện để DA triển khai đúng tiến độ”.

Bà Hoàng Thị Hoa, xã Quảng Điền chia sẻ: “Lúc đầu nghe giải tỏa, ai cũng lo lắng, nhưng được cán bộ xã giải thích về chính sách bồi thường, hỗ trợ, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Mong DA triển khai nhanh, không để dân chờ đợi lâu”.

Tại phường Hóa Châu, Bí thư Đảng ủy Trần Ngọc Dương cũng cho biết: Địa phương đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp. Địa phương cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa lâu dài của DA. Đồng thời lắng nghe ý kiến của bà con, tổng hợp và đề xuất kiến nghị chính đáng lên cấp trên, vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ ổn định đời sống của người dân.

DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP. Huế khi hoàn thiện không chỉ tạo ra hạ tầng giao thông chiến lược mà còn là bước đột phá về kinh tế - xã hội của địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp và sự ủng hộ của Nhân dân, Huế đặt mục tiêu thực hiện DA đúng tiến độ, hiệu quả và nhân văn.