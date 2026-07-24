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Thể thao

484 vận động viên tranh tài tại Hội thao Công đoàn

ClockThứ Bảy, 25/07/2026 11:37
HNN.VN - Sáng 25/7, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức khai mạc hội thao đoàn viên, người lao động năm 2026.

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Chủ tịch Liên đoàn Lao động Trần Thị Kim Loan trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao 

Hội thao thu hút 36 đoàn với 484 vận động viên là đoàn viên, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Các vận động viên tranh tài 5 môn gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn và pickleball ở 22 nội dung thi đấu.

Các nội dung được tổ chức theo nhiều nhóm tuổi, tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Tùy số lượng vận động viên và đội đăng ký, ban tổ chức áp dụng các hình thức thi đấu phù hợp như vòng tròn, chia bảng hoặc loại trực tiếp. Trong đó, bóng đá nam thi đấu theo thể thức 7 người, bóng đá nữ 5 người; các môn cầu lông, bóng bàn và pickleball có nội dung đơn, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, hội thao là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026). Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Một trận tranh tài ở môn bóng bàn 

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, chấp hành nghiêm điều lệ; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, đúng luật và bảo đảm an toàn.

Các nội dung bóng đá nam, nữ được tổ chức từ ngày 16/7; cầu lông, bóng bàn và pickleball diễn ra từ ngày 24 đến 26/7.

Hội thao dự kiến bế mạc, trao giải vào chiều 26/7.

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 Từ khóa: công đoànhội thaoHuếvận động viên
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