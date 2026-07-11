Những bước chân trẻ trên sàn diễn Huế

Diễm Trinh với vai trò MC.

Hồ Hồng Diễm Trinh (sinh 2004), sinh viên năm cuối Trường Du lịch Huế, là một trong những người trẻ bén duyên với nghề từ khá sớm. Năm lớp 10, trong một lần lướt mạng xã hội, Trinh tình cờ thấy thông tin tuyển người mẫu và quyết định đăng ký thử sức. “Không ngờ lần thử sức ấy lại mở ra một hành trình kéo dài đến tận hôm nay. Càng gắn bó với nghề, em càng trưởng thành hơn về sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng làm việc tập thể”, Trinh chia sẻ.

Với Diễm Trinh, điều đầu tiên mà công việc mang lại chính là sự tự lập. Bắt đầu làm người mẫu từ năm lớp 10, Trinh đã sớm có nguồn thu nhập để tự trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt. Đến nay, khi vẫn còn là sinh viên, em gần như không còn phụ thuộc vào gia đình về mặt tài chính.

Không chỉ mang lại sự chủ động về kinh tế, công việc còn giúp Trinh trưởng thành hơn trong cách sống. Việc thường xuyên làm việc với các ê-kíp, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia hay chuyên gia trang điểm giúp em rèn luyện tính kỷ luật, khả năng giao tiếp và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, những mối quan hệ được xây dựng trong quá trình làm nghề cũng mở ra cho em nhiều cơ hội thử sức ở các lĩnh vực liên quan. Từ nền tảng đó, Trinh tự tin phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác như ca hát, dẫn chương trình hay công việc biên tập viên truyền hình.

Hà Kim Thùy Dương, một người mẫu trẻ sinh năm 2005 cũng có chung cảm nhận. Sau khoảng sáu năm làm mẫu ảnh và hơn ba năm trình diễn trên sân khấu, điều em nhận được không chỉ là thu nhập mà còn là sự trưởng thành. “Em sống tự lập nên từ học phí đến các chi phí sinh hoạt đều do mình cố gắng trang trải. Có những lúc rất áp lực, nhưng chính điều đó giúp em sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng giá trị đồng tiền do mình làm ra”, Dương chia sẻ. Theo Dương, nghề người mẫu còn giúp người trẻ hiểu hơn về thời trang, biết chăm sóc ngoại hình, giữ gìn sức khỏe và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Là người thường xuyên làm việc với các người mẫu trẻ tại Huế, nhà thiết kế áo dài Quang Hòa cho rằng, lực lượng người mẫu của địa phương đang phát triển khá nhanh khi ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và theo đuổi nghề. Tuy nhiên, chất lượng vẫn chưa đồng đều do phần lớn hoạt động theo các nhóm tự phát, thiếu quá trình tuyển chọn và đào tạo bài bản.

Theo anh, người mẫu trẻ Huế đủ tiêu chuẩn về chiều cao, vóc dáng và có tinh thần học hỏi. Tuy nhiên, điều còn thiếu là môi trường đào tạo và cọ xát thường xuyên. Các chương trình trình diễn tại Huế chưa nhiều nên cơ hội tích lũy kinh nghiệm còn hạn chế. Muốn phát triển chuyên nghiệp, người mẫu cần được đào tạo bài bản về kỹ năng trình diễn, tạo dáng, thần thái, kỹ năng sân khấu và thể lực.

Vì vậy, nhà thiết kế Quang Hòa cũng mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và tổ chức nghề nghiệp sẽ có thêm nhiều cuộc thi, chương trình trình diễn được tổ chức định kỳ.

Dẫu vẫn còn những khó khăn về môi trường đào tạo hay cơ hội cọ xát, nghề người mẫu đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý đối với giới trẻ Huế.

Với họ, mỗi lần bước ra sân khấu không chỉ là một phần trình diễn mà còn là một bước trưởng thành trên hành trình theo đuổi đam mê.