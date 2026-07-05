Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Bán tải Việt Nam

Khoảng 300 xe bán tải tham gia diễu hành và các hoạt động trong ngày hội. Ảnh: C.Tuyển

Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm phát huy giá trị cốt lõi của cộng đồng xe bán tải với ba tiêu chí gắn kết, phát triển và lan tỏa giá trị tích cực. Đây không chỉ là dịp hội ngộ của cộng đồng những người đam mê và sử dụng xe bán tải trên khắp cả nước, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh.

Ngày hội thu hút nhiều câu lạc bộ: Xe bán tải, xe bán tải địa hình, Pickup, thể thao nước cùng các đơn vị liên quan từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều hoạt động được tổ chức, gồm: Trình diễn kỹ năng lái xe vượt địa hình; cuộc thi nấu ăn “Hương vị ba miền”; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển; giải thi đấu giao lưu pickleball.

Ngay sau chương trình khai mạc, khoảng 300 xe bán tải diễu hành qua các tuyến đường của xã Chân Mây - Lăng Cô, đi từ quảng trường đầm An Cư (đầm Lập An), theo tuyến đường ven đầm, kết nối Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển, tạo nên hành trình trải nghiệm đặc sắc giữa biển xanh, đầm phá và núi non hùng vĩ của vùng đất Lăng Cô.