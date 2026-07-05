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ClockThứ Hai, 06/07/2026 12:05

Hơn 60 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanh

HNN.VN - Ngày 6/7, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanh năm 2026 với sự tham gia của 62 chiến sĩ tình nguyện.

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Sẵn sàng cho chiến dịch tình nguyện hè 2026 

Năm 2026, Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanh của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được triển khai tại xã A Lưới 1, thành phố Huế - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa, còn nhiều khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Trong chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như xây dựng tuyến đường điện "Ánh sáng nông thôn mới" dài 3km bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ xây dựng một sân bóng chuyền và trao tặng vườn cây cho Trường THCS&THPT Hồng Vân, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi, rèn luyện thể chất, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Chiến dịch cũng tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc dành cho cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 1.

Trong khuôn khổ chương trình, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dịp này, đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; trao tặng quà cho 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
62 chiến sĩtình nguyệntham giaChiến dịchSinh viênHè xanh
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