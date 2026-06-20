Hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Lễ ra quân mở đầu chuỗi hoạt động tình nguyện hè hướng về cộng đồng của tuổi trẻ Đoàn UBND thành phố Huế

Bí thư Đoàn UBND thành phố Huế Nguyễn Viết Huy Hoàng nhấn mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là phong trào hành động cách mạng tiêu biểu của tuổi trẻ, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến vì cộng đồng. Trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ cần tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao 16 suất học bổng và áo phao cho học sinh vượt khó học tốt; trao bảng tượng trưng công trình thanh niên "Tuyến đường xanh"; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo trong độ tuổi thanh niên cùng áo phao, ngư lưới cụ và kinh phí mua giống thủy sản cho các hộ dân, với tổng nguồn lực hơn 120 triệu đồng.

Trước đó, trong khuôn khổ Chiến dịch ngày 3/7, Đoàn UBND thành phố Huế đã phối hợp với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Đoàn phường Phong Quảng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh và bàn giao mô hình sinh kế gồm 1.000 con gà giống cùng 500kg thức ăn cho 20 hộ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch như tập huấn phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, tập huấn chuyển đổi số và ra quân chương trình "Hãy làm sạch biển", góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.