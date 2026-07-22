Đại học Huế trước yêu cầu chuyển đổi trong kỷ nguyên số

Một buổi thực hành của sinh viên hệ cao đẳng Trường Đại học Y - Dược.

Những hạn chế, thách thức

Lợi thế lớn nhất của Đại học Huế là mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực với hệ thống trường thành viên, bệnh viện thực hành, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia có chất lượng. Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Hoạt động đào tạo liên ngành còn hạn chế, nhiều chương trình vẫn mang tính đơn ngành truyền thống trong khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kiến thức tích hợp, khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với môi trường số. Các chương trình đào tạo có tính chiến lược, đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế vẫn chưa nhiều; hoạt động nghiên cứu quy mô lớn cũng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa tạo được những sản phẩm nổi bật.

Phó Giám đốc Đại học Huế, TS. Bùi Văn Lợi cho rằng, công tác chuyển đổi số của Đại học Huế đã được triển khai trong những năm gần đây nhưng vẫn thiếu tính đồng bộ. Hạ tầng dữ liệu, học liệu số, nền tảng đào tạo trực tuyến cũng như ứng dụng AI trong quản trị, tuyển sinh, phân tích dữ liệu học tập và hỗ trợ ra quyết định mới ở giai đoạn đầu.

Đại học Huế vẫn chưa xây dựng được những chương trình đào tạo liên ngành mang tính thương hiệu ở các lĩnh vực mới như AI kết hợp y sinh, AI và pháp luật, kỹ thuật y sinh hay kinh tế số. Đây được xem là khoảng trống cần sớm được lấp đầy để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Đại học Huế trong bối cảnh hội nhập.

Hướng tới đại học đổi mới sáng tạo

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), để chuyển đổi sang mô hình đại học đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp, Đại học Huế cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược.

Trước hết, cần đổi mới mô hình quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ thống quản trị thông minh tích hợp dữ liệu đào tạo, nghiên cứu khoa học, người học và thị trường lao động, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và ra quyết định theo kết quả đầu ra.

Lợi thế đa ngành của Đại học Huế chỉ thực sự phát huy khi hình thành cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường thành viên. Vì vậy cần hình thành các cụm đào tạo chiến lược, sử dụng chung nguồn lực học thuật và tăng cường nghiên cứu liên ngành gắn với nhu cầu phát triển của khu vực.

Đây cũng là nền tảng để phát triển các lĩnh vực đào tạo mới như AI trong y tế, luật, du lịch thông minh, công nghệ giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều ngành nghề mới của nền kinh tế số.

Các chuyên gia cũng cho rằng Đại học Huế cần mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bệnh viện, cơ quan quản lý và địa phương để xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, tiếp nhận thực tập, đánh giá chuẩn đầu ra.

Trong bối cảnh mới, Đại học Huế cần phát triển đội ngũ theo hướng liên ngành, nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng AI, đồng thời thu hút chuyên gia từ doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Song song với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng AI, dữ liệu, phòng thí nghiệm số, trung tâm đổi mới sáng tạo, các phòng nghiên cứu STEM và công nghệ chiến lược.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh tri thức toàn cầu, Đại học Huế cần ưu tiên phát triển những trụ cột công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, y tế, sinh học, di sản số, công nghệ khí hậu, nông nghiệp thông minh, công nghệ dữ liệu và chuyển đổi số giáo dục. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Đại học Huế từng bước xây dựng mô hình số, đổi mới sáng tạo và đại học hệ sinh thái, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.