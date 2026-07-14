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ClockThứ Năm, 16/07/2026 18:11

Hơn 250 triệu đồng triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại Khe Tre

HNN.VN - Chiều 16/7, tại xã Khe Tre, Đoàn các cơ quan Đảng thành phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đoàn Thanh niên xã Khe Tre tổ chức Ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn 1.200 lượt đoàn viên, sinh viên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Đồng hành cùng thanh niên vì tương lai dân sốHơn 60 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanhHơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hèPhê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

 

Trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc tại chương trình

Chiến dịch diễn ra từ ngày 12 - 17/7, tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở. Với tổng nguồn lực hơn 250 triệu đồng, chương trình thực hiện công trình thanh niên lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời; hỗ trợ các mô hình sinh kế cho người dân; xây dựng công trình check-in tại Nhà văn hóa Cơ Tu; trao quà cho các gia đình chính sách; trao học bổng, sữa cho học sinh; đồng thời tổ chức các hoạt động tập huấn, dân vận, hỗ trợ chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 7 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế gồm chuồng nuôi gà và vườn cây giống cho hai hộ gia đình; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Bên cạnh đó, 50 suất học bổng và sữa cũng được trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Dịp này, các đơn vị tổ chức cũng biểu dương, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Ngay sau chương trình, các đại biểu tham gia khánh thành công trình đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ka Tư, tham quan công trình check-in Nhà văn hóa Cơ Tu và thăm mô hình sinh kế của hộ dân được hỗ trợ trên địa bàn xã Khe Tre.

ĐỨC QUANG
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