Dấu chân sinh viên tình nguyện

Sinh viên giao lưu với các em nhỏ ở xã A Lưới 1.

1. Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế quy tụ 62 chiến sĩ tình nguyện. Trong suốt nhiều ngày, họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân địa phương để thực hiện hàng loạt công trình phục vụ cộng đồng. Nguyễn Thị Trang Thi, sinh viên Khoa Ngữ văn chia sẻ, em từng nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện ngắn ngày, nhưng đây là lần đầu tiên được sống trọn vẹn trong một chiến dịch Mùa hè xanh.

Điểm tập kết đầu tiên của đoàn là Trường THCS và THPT Hồng Vân. Trong sân trường, cỏ mọc khá dày ở khu đất dự kiến xây dựng sân bóng chuyền. Không cần chờ phân công, mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc. Người phát quang mặt bằng, người vận chuyển xi măng, người đo đạc từng vị trí... Mùa hè ở vùng cao gay gắt, chưa đến 9 giờ, nắng đã như đổ lửa. Dẫu vậy, không khí lao động vẫn rộn ràng bởi những câu chuyện vui, những tiếng gọi nhau í ới giữa sân trường.

Trong hội trường xã, những chiếc máy tính được bật lên từ rất sớm. Ở ngoài sân, một nhóm khác tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và khai thác tiện ích số trên điện thoại. Đó là những việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với nhiều người dân vùng cao, lại mở ra cách tiếp cận mới với các dịch vụ công.

Theo anh Phan Thanh Lâm, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tất cả hoạt động trong chiến dịch đều được khảo sát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Mỗi hoạt động, phần việc đều phải giải quyết một nhu cầu cụ thể của người dân. Khi chiến dịch kết thúc, giá trị mà sinh viên để lại vẫn tiếp tục được phát huy.

2. Mặt trời vừa lên từ những dãy núi xa xa cũng là lúc con đường đất dẫn vào thôn A Nam rộn ràng tiếng cười nói. Những chiếc xe chở vật tư dừng bên vệ đường, từng cột đèn năng lượng mặt trời được lần lượt chuyển xuống. Trong ánh nắng đầu ngày, các chiến sĩ Mùa hè xanh chia thành nhiều nhóm, người đào hố, người dựng cột, người lắp tấm pin năng lượng mặt trời.

Nhiều năm qua, những người đi làm rẫy về muộn phải lần mò dưới ánh đèn pin hoặc ánh đèn xe máy yếu ớt. Trẻ em cũng ít dám ra ngoài vui chơi vào buổi tối vì thiếu ánh sáng. Giờ đây, những cột đèn mới đang dần hiện hữu giữa bản làng. Những đôi bàn tay vốn quen cầm bút hôm nay lại thành thạo cầm xẻng, siết từng con ốc, giữ thăng bằng cho những cột đèn cao hàng mét.

Ông Hồ Văn Tứi cười hiền, vừa giữ cột đèn vừa nói: "Các cháu từ Huế lên giúp bà con thế này, mình ở đây sao đứng nhìn được". Câu nói mộc mạc ấy như xóa nhòa khoảng cách giữa những sinh viên tình nguyện và người dân vùng cao. Người trẻ mang sức lao động, tri thức và nhiệt huyết đến bản làng; còn bà con đáp lại bằng sự chân tình, những trái bắp vừa bẻ trên rẫy, những chai nước mát và những lời động viên giữa cái nắng gắt của miền sơn cước.

Đến cuối buổi chiều, khi cột đèn cuối cùng được dựng lên, cả đội gần như ai cũng lấm lem đất đỏ. Mọi người cùng đứng lùi lại vài bước để ngắm thành quả. Hàng chục cột đèn thẳng tắp chạy dọc con đường xuyên qua thôn A Nam. Khi trời tối, con đường ấy sẽ lần đầu tiên được thắp sáng từ chính công sức của những người trẻ. Đối với nhiều chiến sĩ tình nguyện, khoảnh khắc ấy đáng nhớ hơn bất kỳ tấm giấy khen nào.

Cùng lên phương án thi công công trình

3. Không chỉ mang ánh sáng đến những tuyến đường, Mùa hè xanh còn gieo thêm niềm vui trong ngôi trường nằm dưới chân núi. Tại Trường THCS và THPT Hồng Vân, tiếng máy trộn bê tông vang lên liên tục suốt nhiều ngày. Khoảng sân đất trước đây vốn chỉ đủ cho các em học sinh vui chơi tạm bợ đang dần hình thành một sân bóng chuyền mới.

Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh Trường THCS và THPT Hồng Vân cho biết, điều khiến mình thích nhất không chỉ là sân bóng chuyền mới hay tủ sách mà các anh chị trao tặng, mà còn là những ngày được cùng sinh hoạt, trò chuyện và học hỏi từ các anh chị sinh viên. "Em mong sau này sẽ có thêm nhiều chương trình như thế để học sinh vùng cao được giao lưu, học thêm nhiều điều mới và có thêm động lực học tập", Mai Phương chia sẻ.

Theo ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo trên 16%. Trong bối cảnh đó, những hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng đều mang ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ riêng Trường Đại học Sư phạm, tuổi trẻ Đại học Huế trong mùa hè năm nay đã đồng loạt có mặt ở nhiều địa bàn còn khó khăn. Tại xã Khe Tre, gần 80 chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế đã bàn giao công trình "Ánh sáng Khe Tre" với 12 trụ đèn chiếu sáng, thực hiện tuyến đường cờ dài 1,5km và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân khó khăn.

Theo TS Lê Chí Hùng Cường, Bí thư Đoàn Đại học Huế, điểm nổi bật của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 là sự gắn kết giữa hoạt động tình nguyện với chuyển giao tri thức, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Các đội hình đều hướng tới những công trình có giá trị sử dụng lâu dài, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.