Hơn 1.200 lượt đoàn viên, sinh viên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Sẵn sàng xuất quân chiến dịch tình nguyện hè

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình tình nguyện cao điểm của tuổi trẻ Đại học Huế, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2027), đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi tập trung triển khai, cụ thể hóa Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Theo đó, Đại học Huế thành lập 14 đội hình tình nguyện chuyên sâu với hơn 1.200 lượt tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên. Các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Trong suốt chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ tham gia xây dựng các công trình thanh niên, hỗ trợ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điểm nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là sự đồng hành mạnh mẽ từ các nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ "Vì tương lai xanh" - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gần 600 triệu đồng phục vụ đầu tư xây dựng các công trình thanh niên thiết thực như hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê, đường cây thanh niên và nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và cống hiến của tuổi trẻ Đại học Huế.