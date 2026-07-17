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ClockThứ Hai, 20/07/2026 16:49

Đoàn viên Đại học Huế xuất quân Chiến dịch tình nguyện hè tại A Lưới 4

HNN.VN - Ngày 20/7, Đoàn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, Đoàn Khoa Quốc tế - Đại học Huế và Chi đoàn Cơ quan Đại học Huế phối hợp tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã A Lưới 4.

Hơn 250 triệu đồng triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại Khe TreHơn 1.200 lượt đoàn viên, sinh viên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Hơn 60 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanh

Sẵn sàng cho chiến dịch tình nguyện hè 

Chiến dịch diễn ra từ ngày 20 đến 23/7, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, hướng đến phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các đoàn viên sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực như trao tặng và lắp đặt 30 bộ đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường, góp phần nâng cao điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân; hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện tại Nhà sinh hoạt cộng đồng; tham gia hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; trồng 200 cây xanh để cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện sẽ tham gia chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và hỗ trợ các công việc theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Cùng với các hoạt động xây dựng, chiến dịch còn chú trọng công tác an sinh xã hội thông qua việc trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 40 phần quà gồm quần áo, đồ dùng và nhu yếu phẩm dành cho trẻ em; trao 50 túi thuốc gia đình phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ở lĩnh vực hoạt động cộng đồng, đoàn viên, thanh niên sẽ tổ chức các trò chơi tập thể, sinh hoạt hè cho thiếu nhi; chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; đêm lửa trại thanh niên nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ Đại học Huế và người dân địa phương.

Nhân dịp này, các đoàn viên cũng tổ chức hoạt động Đền ơn đáp nghĩa thông qua lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại địa phương.

Song song với đó là chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường và ra quân thực hiện các tuyến đường "Chủ nhật xanh", góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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