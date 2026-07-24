Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công ở Hương Trà

Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc đối tượng chính sách ngay tại cơ sở.

Trong chương trình, các y, bác sĩ khám lâm sàng, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, tư vấn phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Lực lượng y tế cũng hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp, đồng thời kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người.

Đối tượng người có công phần lớn đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút và thường mắc các bệnh mạn tính. Vì vậy, hoạt động này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc các đối tượng chính sách ngay tại cơ sở.

Hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình tri ân người có công được phường Hương Trà triển khai nhân dịp 27/7. Qua đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước; lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.