"Phòng thí nghiệm vật lý ảo" về nhất cuộc thi lập trình sinh viên

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất tặng các cá nhân, đội tuyển xuất sắc của các bảng đấu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tối 23/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Vietnamese Student HackAIthon 2026".

Là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong gần 2 tháng với 3 bảng đấu, Cuộc thi ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ học sinh, sinh viên cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, bảng A "Khả năng sử dụng AI đánh giá năng lực khai thác, sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các tình huống thực tiễn" có tới hơn 225 nghìn bài tham dự.

Bảng B "Xây dựng giải pháp AI đánh giá năng lực tư duy sáng tạo, ứng dụng AI để xây dựng các giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn" tiếp nhận 210 bài dự thi, từ đây đã lựa chọn được 8 đội xuất sắc để triển khai vòng chung kết. Đây cũng là bảng đấu gây chú ý nhất trong cộng đồng sinh viên bởi phần thi kéo dài đến 24 giờ liên tục. Còn lại, bảng C "Thiết kế trợ lý AI Agent xử lý đa tác vụ" cũng ghi nhận 98 bài dự thi, lựa chọn được 6 đội tiêu biểu lọt vào chung kết.

"Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, chúng ta không chỉ cần nhiều người biết sử dụng AI, mà quan trọng hơn là ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

Được biết, ngoài các thí sinh trong nước, Cuộc thi còn có sự tham gia của học sinh, sinh viên từ 10 quốc gia với nhiều đại học, học viện uy tín như: Đại học London, Đại học Nottingham (Anh), Đại học Sydney, Đại học Adelaide (Australia); Đại học Toronto (Canada), Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), Đại học Boston (Hoa Kỳ)….

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng giá trị từ các đơn vị đồng hành như cơ hội thực tập, phát triển sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, giải Nhất bảng A đã thuộc về thí sinh Tô Thanh Tiền (Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh). Giải "Trường có số lượng bài thi nhiều nhất" của bảng này được trao cho Trường đại học Hải Phòng.

Ở bảng B, ngôi đầu đã thuộc về đề tài "PhyLab - Phòng thí nghiệm Vật lý ảo cá nhân hóa bằng AI" của đội AI-mant với các thành viên từ Trường đại học Tài chính-Marketing, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Ngoại thương Hà Nội.

Cuối cùng, giải Nhất bảng C đã được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Trang (Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng).

“Vietnamese Student HackAIthon” 2026 là cuộc thi đậm tính đổi mới sáng tạo với mục tiêu cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng về AI cho sinh viên; giúp sinh viên nâng cao năng lực và tư duy sử dụng các công cụ AI an toàn, thông minh, hiệu quả; khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo của học sinh, sinh viên trong lĩnh vực AI do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và sự bảo trợ chuyên môn của Công ty VNPT AI.

https://nhandan.vn/phong-thi-nghiem-vat-ly-ao-ve-nhat-cuoc-thi-lap-trinh-sinh-vien-post977424.html