Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

Sẵn sàng cho chiến dịch tình nguyện hè

Theo kế hoạch, chiến dịch diễn ra từ ngày 10 đến 15/7 tại xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Trong thời gian này, các tình nguyện viên sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên ngành mỹ thuật, góp phần tạo diện mạo mới cho các công trình công cộng và lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Cụ thể, đoàn sẽ thực hiện các bức tranh bích họa trang trí tại Trường THCS Lăng Cô, Trường Mầm non và Tiểu học Lăng Cô, cùng một số khu vực thuộc Đồn Biên phòng Lăng Cô. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ xuất quân, TS.Phan Lê Chung, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của thầy cô giáo và gần 60 sinh viên tham gia chiến dịch. TS.Phan Lê Chung đề nghị các tình nguyện viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, giữ gìn sức khỏe và xây dựng hình ảnh đẹp của sinh viên Đại học Huế trong các hoạt động vì cộng đồng.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nghệ thuật, góp phần rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm xã hội cho sinh viên, đồng thời mang những giá trị nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng.