  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 10/07/2026 14:55

Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

HNN.VN - Ngày 10/7, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 với sự tham gia của gần 60 đoàn viên, sinh viên tình nguyện.

Hơn 60 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè xanhTuổi trẻ Huế triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa trong mùa hè tình nguyệnHoàn thành dứt điểm "Chiến dịch Quang Trung", ổn định đời sống người dân vùng mưa lũ

Sẵn sàng cho chiến dịch tình nguyện hè 

Theo kế hoạch, chiến dịch diễn ra từ ngày 10 đến 15/7 tại xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Trong thời gian này, các tình nguyện viên sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên ngành mỹ thuật, góp phần tạo diện mạo mới cho các công trình công cộng và lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Cụ thể, đoàn sẽ thực hiện các bức tranh bích họa trang trí tại Trường THCS Lăng Cô, Trường Mầm non và Tiểu học Lăng Cô, cùng một số khu vực thuộc Đồn Biên phòng Lăng Cô. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ xuất quân, TS.Phan Lê Chung, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của thầy cô giáo và gần 60 sinh viên tham gia chiến dịch. TS.Phan Lê Chung đề nghị các tình nguyện viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, giữ gìn sức khỏe và xây dựng hình ảnh đẹp của sinh viên Đại học Huế trong các hoạt động vì cộng đồng.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nghệ thuật, góp phần rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm xã hội cho sinh viên, đồng thời mang những giá trị nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường Đại họcNghệ thuậttham giaChiến dịchTình nguyệnMùa hè xanhnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về

Ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (phường An Cựu).

Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về
Hơn 600 vũ công hòa nhịp cùng “Vũ điệu Áo dài 2026”

Chiều 8/7, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Sỹ, các CLB, đội, nhóm khiêu vũ - dân vũ tổ chức chương trình giao lưu "Vũ điệu Áo dài 2026", hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Huế 2026".

Hơn 600 vũ công hòa nhịp cùng “Vũ điệu Áo dài 2026”
Trường Đại học Y – Dược đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo bác sĩ

Từ ngày 7 đến 9/7, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức đợt đánh giá ngoài đối với 4 chương trình đào tạo bác sĩ của nhà trường, gồm: Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học dự phòng và Bác sĩ Y học cổ truyền theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA – ASEAN University Network - Quality Assurance).

Trường Đại học Y – Dược đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo bác sĩ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top