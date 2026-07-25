Mùa ghẹ xanh ở Vinh Thanh Đông

Xã Phú Vinh có 3 bãi ghe, trong đó bãi Vinh Thanh Đông – nơi hoạt động nghề ngư của gần 100 hộ dân đang vào mùa thu hoạch ghẹ xanh. Mùa ghẹ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, trong đó tháng 7 là chính vụ. Độ này, tầm 20-30 phút là có một chuyến ghe vào bờ cân ghẹ, rũ lưới, thu tiền.

7 giờ 30 sáng, bãi biển Vinh Thanh Đông (thôn 6 cũ) xã Phú Vinh bắt đầu xuất hiện những âm thanh ồn ã của tiếng xe kéo, tiếng ca nô nổ máy, tiếng bước chân chạy, tiếng người gọi nhau í ới. Trên mặt biển xanh hiền hòa xuất hiện vài chiếc ghe rẽ sóng, hướng về bờ.

Bà Nguyễn Thị Sương cùng hai cô con gái nhỏ lật đật xách giỏ cùng đồ nghề vội vã tiến ra biển. Ông Nguyễn Chuân – chồng bà Sương cũng đang đưa ghe lên bãi. Dù là đi thuyền nhỏ, một mình, một lưới song 37 năm dạn dày bám biển đủ để người đàn ông ngoài 50 tuổi đều đặn mang về những mẻ lưới nặng, nuôi lớn các con và giữ lửa cho mái nhà suốt gần bốn thập kỷ qua.

Xe kéo ghe vào bãi, mấy túi lưới đựng ghẹ được đổ ra, bà Sương nhanh tay phân loại: ghẹ xanh bỏ riêng một rổ, ghẹ trứng vàng bỏ riêng một rổ. Thương lái chờ sẵn đến cân ngay tại chỗ, khách trên bờ cũng ghé đến mua về ăn. Giao dịch lớn nhỏ diễn ra trong chừng mươi phút, mười mấy cân ghẹ đã bán sạch. Vợ chồng ông Chuân ôm tay lưới 1.000 sải (1.500m) về bãi cùng hai con gỡ các loài dính lưới giá trị thấp, chuẩn bị cho khuyến ra khơi hôm sau.

Uống ngụm nước sau chuyến biển, ông Chuân kể: “Từ 1-2 giờ sáng là bề tui ra khơi dò dòng nước, thả lưới. Nếu trúng luồng ghẹ đi kiếm ăn thì thu hoạch được chừng 20kg. Chuyến như hôm ni bán được 2-3 triệu đồng vậy cũng ổn. Cứ con nước êm thì mình mần, con nước chảy là nghỉ ngơi lấy sức”.

Vừa phụ chồng làm sạch lưới, bà Sương tiếp lời: “Đang vào mùa du lịch nên sức tiêu thụ lớn, bạn buôn đến tận bãi để thu mua. Giá bán ghẹ xanh tầm 250-300 ngàn đồng/kg; ghẹ trứng vàng 120-130 ngàn đồng/kg và chuyển ghẹ đi một số tỉnh thành miền Trung. Dù đã lập xã mới là Phú Vinh, song thương hiệu ghẹ xanh Vinh Thanh có tiếng chắc thịt, thơm ngon nên thị trường chuộng lắm”.

Mùa ghẹ kéo theo một “hệ sinh thái” lao động hỗ trợ, nào người xách nước thuê, người lái xe kéo, xe thu mua, người gỡ lưới thuê. Nơi đây như một “công trường” thu nhỏ; mỗi chuyến ghe cập bến đều mang theo việc làm và niềm vui cho nhiều người.

Ghẹ vừa được mùa, vừa được giá khiến nhiều ngư dân mừng khấp khởi. Thuyền về mang theo lộc biển và những nụ cười tươi trong nắng, xóa đi bao nhọc nhằn sau bao giờ lênh đênh nơi trùng khơi sóng nước.

Ông Nguyễn Văn Đợi, chủ thuyền lớn đi cùng hai bạn nghề khác khoe: “Như thuyền tui đi 3 lưới lớn (loại lưới ba màng, 1 lưới lớn khoảng 1.500m) hôm kha khá thu hoạch trên dưới 50kg ghẹ. Tầm 7 đến 10 ngày là thu về cả trăm triệu đồng. Cứ nghe thuyền vô thì vợ, con, dâu, rể, hàng xóm đều ra gỡ lưới phụ. Năm ni được lắm, ai cũng phấn chấn”!

Xe kéo bung tời tới lui liên tục, ô tô chở hải sản nổ máy cả ngày chạy ô xi chờ gom hàng lên phố, ghe vào ra dập dìu như bươm bướm… Tất cả tạo nên một khung cảnh lao động rộn ràng ở vùng biển. Mùa ghẹ đang mang lại sinh kế và hy vọng cho những người gắn cả đời mình với sóng nước quê nhà.

Cùng Huế ngày nay Online ra biển xem nhịp lao động mùa ghẹ ở Vinh Thanh Đông:

Ghe vào bờ đã có người chờ sẵn

Thành quả sau buổi ra khơi

Thương lái, chủ nhà hàng, du khách đến cân ghẹ tại chỗ

Cảnh bán mua rộn ràng bên chân sóng

Ghẹ được phân loại theo hạng nhất, nhì, ba

Một chú ghẹ xanh lớn gần bằng bàn tay người, đây là loại ghẹ được ưa chuộng và được giá nhất

Đưa ghẹ giao cho bạn hàng

Mỗi chuyến đánh bắt ghẹ thu về vài triệu đồng, thuyền lớn có thể thu về trên dưới chục triệu đồng

Xe chở hải sản nhập hàng đưa ghẹ đi phân phối ở các tỉnh thành

Cả gia đình ông Nguyễn Chuân được huy động ra làm sạch lưới

Bữa ăn sáng vội vàng của một đôi vợ chồng ngư dân sau khi thu lưới

Khách vui với mớ ghẹ tươi ngon mua được

Clip "Được mùa ghẹ, ngư dân phấn khởi".

LINH TUỆ - ANH VIỆT (Thực hiện)