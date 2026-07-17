Đổi mới hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (ngoài cùng bên trái), tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Loan được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế khóa XVI.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tuyên truyền.

Riêng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, các cấp công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ hơn 28.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn đã phát triển mới 2.471 đoàn viên, thành lập mới 14 công đoàn cơ sở; giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.

Hội nghị dành thời gian thảo luận, đánh giá những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tăng cường chuyển đổi số, phát huy vai trò đại diện, chăm lo người lao động trong giai đoạn mới.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng công nhân năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận những kết quả các cấp công đoàn thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; chuyển từ giải quyết sự vụ sang chủ động dự báo, phòng ngừa và kiến tạo môi trường phát triển. Các cấp công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ công nhân có kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, thích ứng với chuyển đổi số; tăng cường đối thoại, thương lượng, phối hợp với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Dịp này, hội nghị công bố Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận đồng chí Trần Thị Kim Loan là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; trao Bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tháng Công nhân năm 2026; đồng thời trao 100 bộ bút chấm đọc học tiếng Anh của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.