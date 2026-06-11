Hơn 2.000 thanh niên tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Nghi thức châm lửa khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại TP. Huế

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế; Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm của Hội LHTN Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). TP. Huế là một trong bảy điểm đến của hành trình năm nay.

Hành trình góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm của thanh niên; đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước. Chặng 2 của hành trình có sự góp mặt của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ TP. Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 12 bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc tới 12 xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chương trình đã huy động hơn 700 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội. Trước lễ khởi động, đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết.

Trao tặng 12 bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc tới các xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn thành phố

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Các gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, Ngày hội Huế Youth Fest; thăm, động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Dạy nghề Hy vọng Huế.

Khép lại chương trình, ngọn đuốc của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai Chặng 3 của hành trình. Nghi thức chuyển đuốc thể hiện sự tiếp nối của lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và hành động vì cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.