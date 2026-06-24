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ClockThứ Năm, 25/06/2026 09:03

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 25/6, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, quy tụ 788 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.
Các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: TTXVN 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, hướng tới các mốc son lịch sử: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2031).

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng số của Đoàn. Đây là phiên làm việc quan trọng với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới.

Trước giờ làm việc của phiên thứ nhất ngày 24/6, các đại biểu đã dự lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; nghe trình bày Tờ trình Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội với các chủ đề về phát huy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

Đại hội diễn ra từ ngày 24-25/6 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Theo baochinhphu.vn
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