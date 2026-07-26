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Hành trình tri ân tháng Bảy của tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Sáng 26/7, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức hành trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trách nhiệm thiêng liêng và nặng nghĩa tìnhKhám, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công ở Hương TràThắp lửa tri ân, sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”Lãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách phường Phong Thái và Thuận Hóa

Đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, trao quà và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thúi. 

Tại phường Phong Điền, tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã cùng Đoàn thanh niên địa phương tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử dốc Ba Trục - địa chỉ đỏ ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong kháng chiến chống Pháp, dốc Ba Trục là tuyến đường hành quân vào trạm xá Bắc và chiến khu Hòa Mỹ. Trong chống Mỹ, tuyến dốc Ba Trục trở thành huyết mạch của Tỉnh ủy, Tỉnh đội và trạm xá Bắc (thuộc Viện Quân y 268), các ban đoàn thể, Đại đội Thanh niên xung phong C4K200 thuộc Quân khu IV…, là cửa ngõ ra vào căn cứ địa Cách mạng của các trung đoàn chủ lực. Di tích dốc Ba Trục được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, trở thành địa chỉ đỏ của phường Phong Điền.

Dịp này, đoàn còn trao tặng 20 suất quà đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn. Đồng thời, đến thăm và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho em Văn Đình Nhật Nam - em nuôi của Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Nam là con thứ hai trong gia đình có ba anh em, bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ đơn vị, góp phần tiếp thêm động lực để em vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cùng ngày, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp với Thành đoàn Huế, Đoàn phường Phong Thái và một số đơn vị tổ chức chương trình “Bữa cơm sum vầy - Ấm áp yêu thương” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thúi.

Các đoàn viên đã cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự hy sinh của gia đình mẹ trong các cuộc kháng chiến. Không khí đầm ấm, gần gũi của bữa cơm không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến thế hệ trẻ.

Những hình ảnh trong hành trình tri ân được Huế ngày nay Online ghi lại:

Tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng Đoàn phường Phong Điền dâng hương tại Di tích lịch sử dốc Ba Trục. 
Thăm hỏi, trao quà cho bà Nguyễn Thị Hòa Bình, người có công với cách mạng tại phường Phong Điền. 
Đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trao kinh phí hỗ trợ cho em Văn Đình Nhật Nam - em nuôi của chi đoàn. 
Các đoàn viên cùng vào bếp, chuẩn bị bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thúi. 
Chu đáo chuẩn bị từng phần ăn cho bữa cơm.
Bữa cơm sum vầy không chỉ mang đến sự ấm áp mà còn là dịp để tuổi trẻ bày tỏ lòng tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thúi. 

Minh Nguyên
 Từ khóa:
báophát thanhtruyền hìnhhuếhành trìnhtri ântuổi trẻ27/7
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