Thăm, tặng quà các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”

Lãnh đạo Thành Đoàn thăm, tặng quà động viên đội hình tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế

Dịp này, đoàn đã đến thăm các đội hình tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Trường THPT Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa) và Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Phú Xuân). Tại mỗi điểm thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn trao tặng phần quà gồm bánh kẹo, sữa trị giá 1 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các tình nguyện viên đang tham gia hỗ trợ và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Thành Đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình. Đồng thời, mong muốn các đội hình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần hỗ trợ thí sinh có một kỳ thi an toàn, thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Trước đó, Thành Đoàn Huế đã triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay tại 37 điểm thi trên địa bàn thành phố với hơn 1.800 tình nguyện viên tham gia. Tuổi trẻ TP. Huế cũng đã huy động và phân bổ nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các điểm thi gồm nước uống, sữa, quạt cầm tay, dụng cụ học tập và các vật phẩm cần thiết khác nhằm phục vụ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Qua đó, góp phần tiếp sức cho các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tâm thế tự tin và thuận lợi nhất.