Hoạt động công đoàn phải trọng tâm, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đến cuối tháng 7/2026, LĐLĐ thành phố quản lý 5 công đoàn phường, 441 công đoàn cơ sở, với 56.815 đoàn viên trong tổng số 63.169 lao động. Trong 7 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chăm lo hơn 60.200 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí gần 49,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” với kinh phí 205 triệu đồng. Hơn 45.400 lượt đoàn viên, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hơn 250 lượt người được tư vấn về BHXH, hợp đồng và các chế độ lao động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhiều ý kiến đề cập tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách tại công đoàn phường; khó tiếp cận DN để vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; việc phối hợp giữa công đoàn với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tại địa bàn có lúc chưa đồng bộ. Các đại biểu cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về kinh phí, quản lý tài chính, chuyển đổi số, chữ ký số...

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ quyền lợi NLĐ được đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 31/5, có 52 đơn vị có tổ chức công đoàn chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 3.112 NLĐ. Các đại biểu đề nghị tăng cường phối hợp xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm; quan tâm hơn đến NLĐ bị tai nạn lao động, mất việc, sức khỏe hạn chế và gia đình của những trường hợp gặp rủi ro trong quá trình làm việc.

Đồng chí Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, trao đổi về kết quả hoạt động công đoàn và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận nỗ lực của các cấp công đoàn trong bối cảnh tổ chức, phương thức hoạt động có nhiều thay đổi; đồng thời yêu cầu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, tạo kết quả rõ ràng, tránh dàn trải.

Nhấn mạnh công đoàn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng chí Nguyễn Chí Tài yêu cầu tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở; chủ động nắm bắt tâm tư, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Công đoàn cơ sở phải thực sự trở thành chỗ dựa của NLĐ, nhất là khi xảy ra tranh chấp lao động hoặc quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm bị ảnh hưởng.

Cùng với chăm lo đoàn viên, các cấp công đoàn cần phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất; tham gia giữ chân lao động có tay nghề, ổn định quan hệ lao động và cải thiện môi trường đầu tư. Hoạt động công đoàn phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ; từ chỉ đạo hành chính sang đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài cũng lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; phối hợp trang bị kỹ năng số cho NLĐ để thích ứng với thị trường lao động. Đồng thời, cần quan tâm NLĐ yếu thế, người mất việc, người bị tai nạn lao động hoặc hạn chế sức khỏe thông qua các chính sách hỗ trợ vốn, sinh kế phù hợp.

Đối với mô hình tổ công tác hỗ trợ công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá đây là cách làm sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả và đề nghị nghiên cứu mở rộng sang công tác phát triển đoàn viên. Các cấp công đoàn cũng cần tích cực vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng những đề án, kế hoạch và phong trào do Mặt trận, thành phố phát động.