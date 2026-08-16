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Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 19/8

HNN.VN - Nổi bật trên trang nhất là bài “Mở không gian, tạo động lực để kinh tế tư nhân lớn mạnh” phản ánh những vấn đề đáng chú ý tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - vòng đối thoại địa phương TP. Huế.

Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 17/8Mời đón đọc Huế ngày nay, số 497 phát hành ngày 12/8Mời đón đọc Huế ngày nay số 489, ngày 3/8Đón đọc Huế ngày nay số 488, ngày 1/8/2026

Trên trang nhất Báo Huế ngày nay. 

Không chỉ lắng nghe, các sở, ngành trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc về thủ tục, đất đai, OCOP, hạ tầng, chuyển đổi số…, hướng đến xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý. Bài viết cũng đặt ra yêu cầu đi xa hơn việc “gỡ vướng”, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Huế có điều kiện lớn mạnh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Điểm nhấn của số báo là bài “Khơi dậy sức dân từ sự đồng thuận”. Trong giai đoạn 2025 - 2026, cán bộ và Nhân dân thành phố đã tự nguyện hiến gần 140 nghìn m² đất, với 1.082 hộ gia đình tham gia, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông; tổng giá trị đất hiến ước tính trên 162 tỷ đồng. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với yêu cầu công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Cũng ở trang Thời sự - Chính trị, bài “Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái” cảnh báo những nguy cơ đối với an toàn hàng không. Từ các sự cố tại Tân Sơn Nhất đến trường hợp flycam từng xâm nhập khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, bài viết nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái, diều và các vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bài “Từ tổng An Cư đến xã Chân Mây - Lăng Cô” đưa bạn đọc trở lại vùng đất An Cư năm xưa, nơi từng hòa vào khí thế Tổng khởi nghĩa năm 1945. Từ một vùng đất còn thưa dân, Chân Mây - Lăng Cô hôm nay đang mở ra nhiều cơ hội phát triển từ cảng nước sâu, khu công nghiệp, du lịch biển và logistics.

Trang Du lịch - Giáo dục với nhiều thông tin nổi bật.

Ở lĩnh vực Giáo dục - Du lịch, bài “Bắt đầu từ minh bạch trong giao dịch” nhìn vào một vấn đề đáng chú ý phía sau tăng trưởng. Bảy tháng đầu năm 2026, Huế đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước hơn 12.000 tỷ đồng, nhưng cơ quan thuế vẫn ghi nhận một số trường hợp doanh thu kê khai chưa tương xứng với quy mô hoạt động.

Trang Đời sống - Xã hội mang đến câu chuyện gần gũi qua bài “Nghề giúp việc, thêm những lựa chọn mới.

Cùng với các bài viết nổi bật, số báo còn chuyển tải nhiều thông tin thiết thực, gần gũi với đời sống.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
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