Tuổi trẻ Huế triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa trong mùa hè tình nguyện

Nhiều công trình, phần việc và nguồn lực được trao tặng nhằm hỗ trợ triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8, tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, biên giới và những nơi còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố. Chiến dịch gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng tâm. Qua đó phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và chăm lo thế hệ trẻ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận và trao tặng các công trình, phần việc và nguồn lực phục vụ chiến dịch với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Trong đó có công trình thanh niên “3T - Tuổi trẻ sống xanh” gồm 40 bộ thùng rác phân loại rác tại nguồn trị giá 60 triệu đồng; 5 công trình “Tuyến đường xanh biên cương” với 300 cây bàng Đài Loan trị giá 36 triệu đồng dành cho các xã khu vực A Lưới; nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trị giá 250 triệu đồng; công trình “Một cuốn sách - Triệu yêu thương” trị giá 12 triệu đồng; 300 cuốn vở tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 15 triệu đồng…

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 2

Bên cạnh đó, Viettel Huế trao tặng công trình “Thay hoa mới tại 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với tổng trị giá 270 triệu đồng và hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 trị giá 50 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế hỗ trợ 100 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các 5 xã A Lưới. Trong đó, 20 suất quà được trao trực tiếp tại lễ ra quân.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế còn phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026 nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức cũng ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ và Mùa hè xanh; trao cờ lệnh xuất quân, chính thức khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng tại các xã A Lưới như: Trồng cây thuộc công trình “Tuyến đường xanh biên cương”; ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống ma túy; tập huấn chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thanh niên.

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Cựu nhận hỗ trợ tại lễ khai mạc hoạt động hè

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè phường An Cựu tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè năm 2026, phát động Tháng hành động vì trẻ em và tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 60 thùng sữa trị giá 20 triệu đồng cho 3 trường mầm non trên địa bàn; hỗ trợ 2 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, 10 suất học bóng đá miễn phí trong 3 tháng hè cùng 10 bộ trang phục thể thao trị giá 10 triệu đồng cũng được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng triển khai mô hình biển cảnh báo phòng, chống đuối nước trẻ em tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và phát động các hoạt động hè năm 2026 dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để các em có một mùa hè bổ ích, lành mạnh.