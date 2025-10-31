Khử khuẩn, làm sạch môi trường sau lũ

Hóa chất Cloramin B được sử dụng để xử lý môi trường, tiêu diệt mầm bệnh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sau lũ

Theo đó, ngay sau khi nước rút, Cục Y tế và Bệnh viện 199 Bộ Công an nhanh chóng phối hợp với Công an TP. Huế đã tổ chức phun khử khuẩn diện rộng tại khu vực phường Vỹ Dạ và một số địa bàn trọng điểm khác. Hóa chất Cloramin B được sử dụng để xử lý môi trường, tiêu diệt mầm bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân sau lũ. Cùng với đó, lực lượng y tế Công an hướng dẫn các địa phương cách pha, phun và bảo quản hóa chất đúng quy định, hạn chế nguy cơ ô nhiễm thứ cấp.

Ngoài ra, Đoàn công tác Cục Y tế, Bệnh viện 199 Bộ Công an cũng đã tặng quà hỗ trợ gồm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cho Công an TP. Huế phòng, chống dịch bệnh và sơ cấp cứu ban đầu.

Thiếu tá Nguyễn Đình Vạn, Phó Trưởng phòng 2, Cục Y tế Bộ Công an cho biết: “Sau bão lũ, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất lớn. Chúng tôi ưu tiên khử khuẩn những khu dân cư đông đúc, trường học, trạm y tế và khu vực có nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng”.

Trên khắp các tuyến phố của thành phố Huế, từ trung tâm đến vùng ven, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người chiến sĩ công an khoác áo xanh, xắn tay áo, dùng xẻng, cuốc và xe chuyên dụng để dọn bùn, rác thải, thông cống rãnh, làm sạch đường phố. Theo báo cáo của Công an TP. Huế, mỗi ngày đơn vị huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị trực thuộc tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong sáng ngày 31/10, toàn lực lượng tiếp tục ra quân tổng vệ sinh, phối hợp cùng các công an các đơn vị địa phương, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… làm sạch các khu dân cư, hỗ trợ người dân dọn nhà, thu gom rác, vận chuyển bùn đất.