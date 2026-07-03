Điều chỉnh chủ đầu tư Dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đang triển khai thi công

Như Báo Huế ngày nay đã nhiều lần thông tin, thời gian qua, tại DA giao thông trọng điểm đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, nhà thầu thi công liên tục bị chậm trễ tiến độ so với hợp đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị cũng đã nhiều lần tiến hành xử phạt nhà thầu.

Mới đây, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị sang Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đối với DA Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

DA được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 9/10/2023, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, thời gian thực hiện DA 4 năm.

Trước thực trạng chậm trễ tiến độ, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BĐTPT về việc chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm (xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình) đảm nhận thi công tại gói thầu số 21 thuộc DA này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ đường Tố Hữu nối dài. Ảnh: Minh Ngọc

Theo Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, quá trình triển khai thi công, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và các cam kết. Chủ đầu tư đã 2 lần ra quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm với số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Do vậy, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm phải phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình để thực hiện các hồ sơ thủ tục về tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi ngay sau khi chủ đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng. Trong đó, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 10 tỷ đồng và số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi hơn 38 tỷ đồng.

Đầu tháng 7/2026, sau buổi kiểm tra tiến độ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã có những chỉ đạo nhằm tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA.

Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan nhà thầu, hoàn thành trước ngày 10/7/2026. Thống nhất chủ trương thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị sang Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đối với 3 DA: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Khu tái định cư đường Tố Hữu, các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an TP. Huế.

Gói thầu 21 chỉ mới thực hiện khoảng 13% giá trị hợp đồng

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục này. Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 chủ trì, phối hợp Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị rà soát toàn bộ hồ sơ 3 DA trên để thực hiện bàn giao, tiếp nhận công tác chủ đầu tư theo quy định.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP. Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, kiểm tra, rà soát hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 và các địa phương giải quyết các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo tham mưu UBND TP. Huế phương án giải quyết theo quy định, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 9/7/2026.