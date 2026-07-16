  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/07/2026 15:33

Địa điểm sông Hai Nhánh được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố

HNN.VN - Ngày 27/7, UBND phường Phú Bài tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với địa điểm sông Hai Nhánh.

Từ “mỏ vàng” di sản đến nguồn lực sáng tạo quốc giaÁo dài kết nối du lịch và di sản mở màn Tuần lễ áo dài Huế 2026Bàn giao không gian trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn ĐươngĐón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67

Đón nhận bằng di tích lịch sử địa điểm sông Hai Nhánh 

Địa điểm sông Hai Nhánh là tuyến hành lang chiến lược quan trọng trong thời kỳ kháng chiến, từng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, lương thực, vũ khí và bảo đảm thông tin liên lạc giữa căn cứ cách mạng với vùng đồng bằng và đô thị Huế.

Sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi đây trở thành hậu cứ của các cơ quan lãnh đạo và các đơn vị vũ trang, đồng thời ghi dấu sự hy sinh anh dũng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khi vượt qua dòng sông này.

Việc địa điểm sông Hai Nhánh được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố không chỉ khẳng định giá trị của một di tích cách mạng tiêu biểu trên địa bàn mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị di sản phục vụ công tác giáo dục truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Địa điểmsông Hai Nhánhđược xếp hạngdi tíchlịch sửcấp thành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lại những ký ức của một vùng đất

Mỗi vùng đất đều có những ký ức riêng của mình. Có những ký ức được lưu giữ trong sách sử, trong bia đá, trong đình chùa, miếu mạo. Nhưng cũng có những ký ức hiện diện rất đỗi bình dị trong tên gọi của một ngôi làng, một xóm nhỏ, một bến nước hay một cánh đồng. Trải qua hàng trăm năm, những địa danh ấy không chỉ giúp con người xác định nơi chốn cư trú mà còn trở thành một phần của bản sắc văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giữ lại những ký ức của một vùng đất
Kho mộc bản Triều Nguyễn ở xứ ngàn hoa

Trải qua muôn vàn biến thiên lịch sử, hàng chục ngàn mộc bản Triều Nguyễn quý hiếm đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới vào năm 2009 và trở thành Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam, hiện đang được bảo quản nghiêm ngặt ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đóng tại Đà Lạt (nay thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Kho mộc bản Triều Nguyễn ở xứ ngàn hoa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top