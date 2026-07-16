Đón nhận bằng di tích lịch sử địa điểm sông Hai Nhánh

Địa điểm sông Hai Nhánh là tuyến hành lang chiến lược quan trọng trong thời kỳ kháng chiến, từng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, lương thực, vũ khí và bảo đảm thông tin liên lạc giữa căn cứ cách mạng với vùng đồng bằng và đô thị Huế.

Sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi đây trở thành hậu cứ của các cơ quan lãnh đạo và các đơn vị vũ trang, đồng thời ghi dấu sự hy sinh anh dũng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khi vượt qua dòng sông này.

Việc địa điểm sông Hai Nhánh được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố không chỉ khẳng định giá trị của một di tích cách mạng tiêu biểu trên địa bàn mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị di sản phục vụ công tác giáo dục truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.