Mỗi lời hứa với doanh nghiệp phải đi kèm trách nhiệm thực hiện

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi đối thoại.

Sáng 6/8, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhà đầu tư tại hội trường khách sạn Saigon Morin. Cuộc đối thoại do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, TP. Huế giữ vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là điểm kết nối quan trọng giữa TP. Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc. Sự phát triển của TP. Huế không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn góp phần vào ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rào cản. “Tôi cho rằng việc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết và phải được duy trì thường xuyên, thực chất hơn”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nói.

Du lịch Huế phải thoát khỏi “vùng an toàn” của di sản

“Huế không thể mãi chỉ bán những gì mình có, mà phải bán những gì du khách cần", câu nói thẳng thắn của ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế đã xoáy sâu vào thực trạng của ngành kinh tế mũi nhọn địa phương. Nhiều năm qua, mô hình du lịch dựa thuần túy vào tham quan di sản kiến trúc đã chạm trần tăng trưởng. Khách đến Huế ngắm đền đài, cung điện rồi rời đi trong ngày vì thiếu không gian tiêu dùng, giải trí về đêm và dịch vụ trải nghiệm cao cấp.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, Huế đang thiếu các trung tâm hội nghị MICE đạt chuẩn quốc tế, các khu phức hợp giải trí quy mô lớn và không gian đô thị du lịch biển hiện đại ở khu vực Thuận An. Trong khi các địa phương lân cận liên tục mở rộng sản phẩm mới, Huế vẫn phụ thuộc khá nhiều vào “lõi di sản”.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thừa nhận đây là nhận xét xác đáng. Theo đồng chí Lê Trí Thanh, nếu chỉ dựa vào di sản mà không tạo ra hệ sinh thái dịch vụ đa dạng thì rất khó nâng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Từ thực tế đó, TP. Huế sẽ điều chỉnh chiến lược phát triển du lịch theo hướng phân khúc linh hoạt: Ưu tiên thu hút dòng khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn ở một số khu vực; đồng thời tiếp tục phát triển thị trường đại chúng song song với từng bước nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế cho rằng, mô hình du lịch dựa thuần túy vào tham quan di sản đã chạm trần tăng trưởng.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, thành phố sẽ tổ chức hội thảo chuyên sâu về phát triển sản phẩm du lịch thực chất, đồng thời phát động cuộc thi thiết kế ý tưởng quy mô lớn nhằm huy động sáng kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng yêu Huế.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đề xuất phát triển phố đêm, phố ẩm thực và các không gian trải nghiệm văn hóa để biến những giá trị đặc sản địa phương thành sản phẩm du lịch có khả năng tạo doanh thu cao hơn.

Câu chuyện này được mở rộng sang lĩnh vực nông sản và làng nghề. Một số doanh nghiệp cho biết, sản phẩm bột lọc Huế hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ nhưng việc mở rộng sản xuất vẫn gặp khó do thiếu vùng nguyên liệu tập trung và hệ thống truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn.

Doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm quy hoạch vùng nguyên liệu cho các sản phẩm đặc trưng như sen, bột lọc và hình thành những không gian ẩm thực tập trung để gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng thiếu bãi đỗ xe cho xe khách cỡ lớn tại khu vực trung tâm, áp lực giao thông ở cửa biển Thuận An và những hạn chế về hạ tầng đang ảnh hưởng đến khả năng đón các đoàn khách quy mô lớn.

Gỡ khó cho doanh nghiệp từ sản xuất đến đầu tư

Không chỉ ngành du lịch, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, chế biến và dịch vụ cũng nêu những vấn đề còn tồn tại nhiều năm qua.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Đại diện một số doanh nghiệp phản ánh nguy cơ gián đoạn sản xuất do quá trình di dời cơ sở hoặc chuyển đổi địa điểm đầu tư kéo dài. Nhiều đơn vị lo ngại khoảng trống sản xuất sẽ ảnh hưởng đến đơn hàng, thị trường và việc làm của người lao động.

Một số doanh nghiệp cho biết, chi phí sản xuất đang tăng mạnh trong khi việc tiếp cận tín dụng vẫn còn khó khăn. Các cơ sở lưu trú lại gặp áp lực khi phải đáp ứng những yêu cầu mới về phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện hạ tầng cũ, khó cải tạo. Nhiều doanh nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu kiến nghị, cần có cơ chế minh bạch hơn để doanh nghiệp địa phương có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án đầu tư công.

Trả lời các kiến nghị, lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành cho biết, sẽ rà soát quỹ đất sản xuất, hướng dẫn đầy đủ các cơ chế ưu đãi hiện hành và xử lý theo từng nhóm vấn đề cụ thể. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, quan điểm xuyên suốt của thành phố là đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định và hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

Đối với vấn đề tài nguyên và nguyên liệu cho sản xuất, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế không khuyến khích khai thác tài nguyên thô để bán mà ưu tiên hình thành các vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cao và bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững.

Thành phố cũng đang hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hướng phân loại nhà đầu tư và lĩnh vực ưu tiên, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả. Những lĩnh vực được xác định trọng tâm gồm công nghiệp, y tế, khoa học công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao.

Liên quan đến tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, Huế đang xây dựng các giải pháp tổng thể về thoát lũ và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời sẽ khảo sát toàn tuyến từ thượng nguồn đến cửa biển để đánh giá và đề xuất các giải pháp căn cơ.

Không để cam kết nằm trên giấy

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố dành nhiều thời gian nói về trách nhiệm thực thi. Đồng chí Lê Trí Thanh khẳng định, đây không thể chỉ là một cuộc gặp gỡ để ghi nhận kiến nghị, mà phải trở thành diễn đàn hành động, nơi mọi cam kết của cơ quan quản lý được cụ thể hóa bằng tiến độ và kết quả xử lý thực tế.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MSV ở Khu công nghiệp Phú Bài.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm đầy đủ đối với những nội dung đã trả lời doanh nghiệp tại hội nghị.

“Không thể có chuyện hôm nay phát biểu một hướng, sau đó về cơ quan lại nói theo hướng khác. Đã được cử tham dự thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước doanh nghiệp và trước lãnh đạo thành phố”, Chủ tịch UBDN thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, các cơ quan chức năng không được trả lời theo hướng hình thức, đối phó hoặc chỉ nhằm tạo cảm giác thuận lợi tại diễn đàn đối thoại. Mỗi kiến nghị phải được xem xét nghiêm túc, xử lý đúng quy định pháp luật và đúng tinh thần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để tránh tình trạng kiến nghị kéo dài hoặc xử lý thiếu đồng bộ, UBND thành phố sẽ giao đầu mối theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Kết quả xử lý sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Một thông tin được nhiều doanh nghiệp quan tâm là việc thành phố sẽ mở thêm hai chuyên mục mới trên nền tảng Hue-S. Chuyên mục “Hiến kế cho thành phố Huế” sẽ tiếp nhận các sáng kiến, ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của địa phương từ người dân, doanh nghiệp và người Huế đang sinh sống ở mọi nơi. Trong khi đó, chuyên mục “Giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp” sẽ trở thành kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến, giúp doanh nghiệp gửi kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng cho rằng, các cuộc đối thoại chung là cần thiết nhưng chưa đủ. Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề theo từng lĩnh vực như du lịch, lưu trú, xây dựng, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất nhằm đi sâu vào các vấn đề đặc thù của từng ngành.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi những khó khăn được tháo gỡ bằng hành động cụ thể và doanh nghiệp cảm nhận được sự thay đổi trong thực tế. “Doanh nghiệp là những người chiến sĩ trong thời bình”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nói. Đồng thời yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao hơn, cầu thị hơn và đồng hành thực chất hơn cùng cộng đồng doanh nghiệp.