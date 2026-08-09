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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Chiều ngày 9/8, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tới viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN) 

Tại Lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam. 

Ghi sổ tang tại Lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào cùng toàn thể gia quyến Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào cùng toàn thể gia quyến Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN) 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mất mát to lớn này, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự Lễ viếng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc; khẳng định, mặc dù đồng chí Saysomphone Phomvihane đã rời xa, nhưng các thế hệ lãnh đạo của Lào sẽ tiếp tục cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, ngày càng không ngừng phát triển. 

Chia sẻ về nỗi mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng chí Saysomphone Phomvihane không chỉ là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào, đồng chí còn là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

https://nhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-vieng-dong-chi-saysomphone-phomvihane-post980779.html?gidzl=ChvRBEDJu50mer8ix4lZNpgdKoFmJB4A8F5G9_CRjrXqe5Ocf4RWNNUjK2Mb4EHUTAzIB33ateDBvrFjKW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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