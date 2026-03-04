Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ giao, nhận quân

UVTW Đảng - Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung động viên, căn dặn tân binh tại Điểm giao nhận quân số 2 (Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố). Ảnh: Thái Bình

Những bó hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt, những ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng, tự hào đã tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, TP. Huế giao quân cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 80 thuộc Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố tuyển và giao quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do chuẩn bị chu đáo từ sớm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch. Nhóm PV Báo, Phát thanh và Truyền hình Huế ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng tại buổi lễ sáng nay.

Những nụ cười của tân binh tại Điểm giao, nhận quân số 4 (phường Phú Bài) khi được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến động viên. Ảnh: Hải Triều

Những cái bắt tay động viên, tiếp sức cho các thanh niên trước giờ lên đường. Ảnh: Hải Triều

Thực hiện nghi thức chào cờ tại Điểm giao nhận quân số 5 (xã Phú Lộc). Ảnh: Hữu Phúc

Giây phút bịn rịn xen lẫn tự hào. Ảnh: Hữu Phúc

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đặt niềm tin vào các tân binh tại Điểm giao nhận quân số 3 (xã A Lưới 2). Ảnh: Nguyễn Khánh

Nụ cười rạng rỡ của một thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Khoảnh khắc tạm biệt của TUV - Tổng biên tập Báo & Phát thanh, Truyền hình Huế tại Điểm giao nhận quân số 3. Ảnh: Nguyễn Khánh

Vững tin lên đường (Điểm giao nhận quân số 1 - xã Quảng Điền). Ảnh: Anh Phong