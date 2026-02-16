Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Attapu

Lãnh đạo tỉnh Attapu tặng quà đến lãnh đạo thành phố Huế

Tham dự có các UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Attapu Bun - thân Đuông - sa - vẳn bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại TP. Huế; chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả tích cực mà TP. Huế đạt được trong năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Attapu Bun - thân Đuông - sa - vẳn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế; đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Attapu năm 2025 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Attapu Bun - thân Đuông - sa - vẳn tin tưởng hai địa phương sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của mỗi bên, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương, hai nước.

Nhân dịp đầu năm mới 2026, đồng chí Bun - thân Đuông - sa - vẳn chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt thêm nhiều thắng lợi mới; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, hai tỉnh thành Attapu - Huế nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong không khí phấn khởi đầu xuân Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Attapu Bun - thân Đuông - sa - vẳn và Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Attapu sang thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Attapu trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 150 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt cuối năm 2025

Thay mặt lãnh đạo TP. Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đồng chí Bun - thân Đuông - sa - vẳn cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapu đã dành cho Huế; chúc mừng đồng chí được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Attapu, tin tưởng trên cương vị mới đồng chí sẽ lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác với tỉnh Attapu trên các lĩnh vực thương mại, nông sản, du lịch, logistics. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thương mại song phương; hỗ trợ tỉnh bạn trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, y tế. Phát triển vùng trồng nông sản quy mô lớn gắn với chế biến, xuất khẩu; hình thành các tour, tuyến du lịch xuyên biên giới, kết nối các điểm đến văn hóa, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh, thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn giữa các địa phương. Rà soát để ký kết chương trình hợp tác giữa Huế với Attapu với các nội dung thiết thực hơn. Thúc đẩy quảng bá để doanh nghiệp hai bên tăng cường đầu tư hợp tác vào các địa phương. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực cho tỉnh Attapu. Đồng thời, tạo điều kiện cho người Huế đang làm ăn, sinh sống tại Attapu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”; hợp tác giữa Huế và Attapu tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả.