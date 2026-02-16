Siết chặt quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường từ camera giám sát

Lực lượng chức năng phường An Cựu lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm đổ rác thải xây dựng

“Điểm nóng” hiện nay vẫn là khu quy hoạch Làng Đại học Huế, phường An Cựu. Trong chuyến kiểm tra thực tế mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương khẳng định tình trạng tập kết rác tự phát tại đây đã kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lắp đặt bổ sung camera tại các “điểm nóng”; đặt biển cảnh báo, barie ngăn chặn, tổ chức thu gom, xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng. Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chấn chỉnh tình trạng “nhờn luật” không chỉ ở một số hộ dân mà cả doanh nghiệp.

Hệ thống camera giám sát đã được phường An Cựu triển khai từ khá sớm và bước đầu phát huy hiệu quả. Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp cố tình đổ rác thải xây dựng, rác sinh hoạt trái quy định, góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Mới đây, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Tổ Trật tự đô thị thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu đã làm việc với các tổ dân phố và hộ dân liên quan đến tình trạng tập kết rác thải nhựa, rác sinh hoạt, xà bần xây dựng sai quy định. Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản, buộc thu dọn toàn bộ rác thải, đồng thời ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Tương tự, lực lượng Công an phường An Cựu phối hợp với Tổ Trật tự đô thị đã xử lý một hộ kinh doanh tại số nhà 47 đường Ngự Bình do buôn bán, để phương tiện lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không riêng phường An Cựu, hiện nay, tất cả 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế đều đã lắp đặt nhiều điểm camera giám sát nhằm quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội. Tại phường Mỹ Thượng, bên cạnh hệ thống camera an ninh, địa phương đã lắp đặt thêm camera chuyên giám sát trật tự đô thị và trật tự xây dựng.

Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng cho biết: Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn diễn ra khá nhanh. Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm soát tình trạng xử lý rác thải, địa phương đã lắp đặt thêm camera tại một số điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy camera giám sát chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống giải pháp tổng thể. Nếu thiếu sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư, tình trạng vi phạm rất dễ tái diễn, nhất là tại các khu đất trống, tuyến đường ít người qua lại hoặc khu vực giáp ranh.

Để lập lại trật tự đô thị và bảo vệ môi trường bền vững, TP. Huế cần triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp. Đó là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc phân định rõ ranh giới, kẻ vẽ mốc giới, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, biển cấm đổ rác, bố trí điểm tập kết rác hợp lý sẽ tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho công tác quản lý.

Vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ dân phố, chi bộ, đoàn thể cần được phát huy mạnh mẽ. Mô hình “Tổ tự quản đảm bảo trật tự đô thị” là hướng đi phù hợp, góp phần xây dựng các tuyến đường “xanh - gọn - sạch - sáng”, gắn với phong trào “Chủ nhật xanh” đang được duy trì hiệu quả.

Bên cạnh xử phạt, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cần được thực hiện thường xuyên, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, không tái diễn vi phạm là cần thiết, song quan trọng hơn là duy trì kiểm tra, giám sát sau cam kết, tránh tình trạng “ký cho có” rồi tái phạm.

Đối với các dịp cao điểm, lễ, Tết, thành phố cũng cần chủ động bố trí các điểm phục vụ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân như việc đặt các điểm tiễn ông Công, ông Táo nhằm hạn chế phát sinh rác thải tự phát, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà đòi hỏi sự chung tay của mỗi người dân. Đã đến lúc cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần quyết liệt và mạnh tay hơn trong xử lý, xử phạt đối với từng trường hợp cụ thể thông qua hệ thống camera giám sát.