Mời đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 62, ra ngày 5/3

“Tất nhiên, sau bầu chọn không phải là “xong việc”. Mỗi đại biểu dân cử cần nhớ rằng, cử tri của thế kỷ XXI, của thời kỳ khát vọng đưa đất nước vươn mình sánh vai cùng bè bạn 5 châu là một thế hệ cử tri rất khác. Đó là thế hệ cử tri có trình độ, có kỹ năng và có ý thức chính trị rất cao. Chính bởi vậy, niềm tin của họ không chỉ được gửi gắm qua lá phiếu mà còn sẽ được tiếp nối nuôi dưỡng bằng sự giám sát kết quả hoạt động của các đại biểu mà họ đã tin bầu, trao gửi. Cơ chế giám sát của cử tri, của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới này được “dự báo” sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là với sự hỗ trợ của công nghệ số, các đại biểu sẽ được cử tri và người dân dõi theo một cách sát sao, xem đại biểu có thực hiện những cam kết khi vận động bầu cử và thực hiện với tâm thế ra sao? Xem đại biểu có sâu sát cơ sở để lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân nơi mình ứng cử? Xem đại biểu có thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững đạo đức, lối sống để xứng đáng với niềm tin của cử tri và người dân mà họ đang đại diện?...” - tác giả chia sẻ thông điệp.

Ở Góc nhìn, tác giả Kim Oanh cũng bày tỏ những trăn trở về một thị trường sách quý của Huế - một vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử và di sản. Từ trải nghiệm của cá nhân đến những câu chuyện được nghe, được hiểu, qua bài viết Đến Huế tìm sách quý, tác giả đã chia sẻ câu chuyện về một nhân vật cách xa Huế nửa vòng trái đất nhưng vẫn lặn lội tìm về với mong ước tìm, sưu tập những số đặc san “Huế Xưa và Nay” còn thiếu trong bộ sưu tập đang được lưu trữ tại Thư viện của Đại học Washington.

“Không chỉ có đặc san "Huế Xưa & Nay", theo nguồn tin chúng tôi có được, dù nhu cầu mua, sưu tầm sách tư liệu về văn hóa, di sản Huế khá tiềm năng nhưng việc tìm mua, sở hữu không phải lúc nào cũng dễ dàng… Nên không nói đến những chuyện xa vời, ngành công nghiệp văn hóa của Huế sẽ bắt đầu từ đâu, khi ngay cả một thị trường sách quý cho Huế cũng đang xa vời vợi?”, tác giả trăn trở.

Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang: “Huế là nơi tôi thuộc về...” ở mục Gặp gỡ là một mạch nguồn cảm xúc khác được tác giả Phi Tân thể hiện.

Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang sinh năm 1992 hiện đang sống và sáng tác âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số bài hát của Huỳnh Anh Khang: Nhật Bình, Phía sau Ngọ Môn, Vợ chồng Ngâu, Phá Tam Giang, Bách quỷ dạ hành. Cuối năm 2025, Huỳnh Anh Khang có dịp trở lại Huế và anh chia sẻ: Đây là lần thứ 10 tôi đến với Huế. Mà nói đúng hơn là tôi trở về với Huế, bởi vì đến Huế với tôi như trở về nhà, thấy yêu thương, gần gũi và Huế cho tôi thêm nhiều năng lượng, nhiều khám phá mới và cả những niềm cảm hứng cho âm nhạc của tôi. Tôi yêu Huế và thương Huế ngay từ lần đầu đến đây…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Xúc tiến đường bay Huế - Hàn Quốc (Hữu Phúc); Mang hoa lá lên vải (Mai Huế); 80 năm mỹ thuật Huế (Khánh Phong); Người trẻ tiếp sức cho nghề truyền thống (Nhật Minh); Mỗi năm một vở diễn (Đan Duy); Số hóa bản đồ cổ (Ngọc Hà); Yêu nhau trong nắng xuân (Hoàng Khánh Duy); Đầu năm nhớ lại chuyện xưa (Nguyễn Hữu Thọ)…

