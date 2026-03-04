  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/03/2026 10:17

Mời đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 62, ra ngày 5/3

HNN.VN - Hướng đến ngày hội bầu cử của toàn dân 15/3, "Nghĩ trước ngày bầu cử" của tác giả Huy Khánh trên mục Diễn đàn là những dòng suy nghĩ sâu sắc góp tiếng nói cùng cử tri cả nước trao gửi niềm tin vào những gương mặt ưu tú sẽ được lựa chọn để đứng vào các cơ quan quyền lực của đất nước và các địa phương; hy vọng họ sẽ là những người đóng góp xứng đáng cho một nhiệm kỳ đột phá, đưa Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
 Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 62

 “Tất nhiên, sau bầu chọn không phải là “xong việc”. Mỗi đại biểu dân cử cần nhớ rằng, cử tri của thế kỷ XXI, của thời kỳ khát vọng đưa đất nước vươn mình sánh vai cùng bè bạn 5 châu là một thế hệ cử tri rất khác. Đó là thế hệ cử tri có trình độ, có kỹ năng và có ý thức chính trị rất cao. Chính bởi vậy, niềm tin của họ không chỉ được gửi gắm qua lá phiếu mà còn sẽ được tiếp nối nuôi dưỡng bằng sự giám sát kết quả hoạt động của các đại biểu mà họ đã tin bầu, trao gửi. Cơ chế giám sát của cử tri, của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới này được “dự báo” sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là với sự hỗ trợ của công nghệ số, các đại biểu sẽ được cử tri và người dân dõi theo một cách sát sao, xem đại biểu có thực hiện những cam kết khi vận động bầu cử và thực hiện với tâm thế ra sao? Xem đại biểu có sâu sát cơ sở để lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân nơi mình ứng cử? Xem đại biểu có thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững đạo đức, lối sống để xứng đáng với niềm tin của cử tri và người dân mà họ đang đại diện?...” - tác giả chia sẻ thông điệp.

Góc nhìn, tác giả Kim Oanh cũng bày tỏ những trăn trở về một thị trường sách quý của Huế - một vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử và di sản. Từ trải nghiệm của cá nhân đến những câu chuyện được nghe, được hiểu, qua bài viết Đến Huế tìm sách quý, tác giả đã chia sẻ câu chuyện về một nhân vật cách xa Huế nửa vòng trái đất nhưng vẫn lặn lội tìm về với mong ước tìm, sưu tập những số đặc san “Huế Xưa và Nay” còn thiếu trong bộ sưu tập đang được lưu trữ tại Thư viện của Đại học Washington.

“Không chỉ có đặc san "Huế Xưa & Nay", theo nguồn tin chúng tôi có được, dù nhu cầu mua, sưu tầm sách tư liệu về văn hóa, di sản Huế khá tiềm năng nhưng việc tìm mua, sở hữu không phải lúc nào cũng dễ dàng… Nên không nói đến những chuyện xa vời, ngành công nghiệp văn hóa của Huế sẽ bắt đầu từ đâu, khi ngay cả một thị trường sách quý cho Huế cũng đang xa vời vợi?”, tác giả trăn trở. 

Góc ảnh Huế trên Huế ngày nay Cuối tuần 62 

Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang: “Huế là nơi tôi thuộc về...” ở mục Gặp gỡ là một mạch nguồn cảm xúc khác được tác giả Phi Tân thể hiện.

Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang sinh năm 1992 hiện đang sống và sáng tác âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số bài hát của Huỳnh Anh Khang: Nhật Bình, Phía sau Ngọ Môn, Vợ chồng Ngâu, Phá Tam Giang, Bách quỷ dạ hành. Cuối năm 2025, Huỳnh Anh Khang có dịp trở lại Huế và anh chia sẻ: Đây là lần thứ 10 tôi đến với Huế. Mà nói đúng hơn là tôi trở về với Huế, bởi vì đến Huế với tôi như trở về nhà, thấy yêu thương, gần gũi và  Huế cho tôi thêm nhiều năng lượng, nhiều khám phá mới và cả những niềm cảm hứng cho âm nhạc của tôi. Tôi yêu Huế và thương Huế ngay từ lần đầu đến đây…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Xúc tiến đường bay Huế - Hàn Quốc (Hữu Phúc); Mang hoa lá lên vải (Mai Huế); 80 năm mỹ thuật Huế (Khánh Phong); Người trẻ tiếp sức cho nghề truyền thống (Nhật Minh); Mỗi năm một vở diễn (Đan Duy); Số hóa bản đồ cổ (Ngọc Hà); Yêu nhau trong nắng xuân (Hoàng Khánh Duy); Đầu năm nhớ lại chuyện xưa (Nguyễn Hữu Thọ)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 62, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 8/3.


Huế ngày nay Cuối tuần
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi Hội thi bánh chưng, bánh giầy tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Ngày 4/3, tại chùa Côn Sơn, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc Hội thi bánh chưng, bánh giầy. Hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và đạo lý hướng về cội nguồn của dân tộc.

Sôi nổi Hội thi bánh chưng, bánh giầy tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
Gặp nhau đầu xuân cùng thơ Haiku xứ Huế

Sáng 3/3, Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình họp mặt, giao lưu thơ nhạc chào mừng kỷ niệm lần thứ 24 Ngày thơ Việt Nam và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Gặp nhau đầu xuân cùng thơ Haiku xứ Huế
Sửng sốt và tự hào với gốm sứ thương hiệu Việt!

Năm 2003 có chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng người bạn cùng lớp thời đại học nghe tin, đã chạy từ Bình Dương lên thăm, anh chị lễ mễ mang theo một hộp quà rất nặng ký, tò mò hỏi cái gì mà… kinh thế? Anh bảo: Đặc sản của Bình Dương, chén sứ Minh Long. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến danh xưng này.

Sửng sốt và tự hào với gốm sứ thương hiệu Việt

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top