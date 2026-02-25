Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 tại phường Phong Phú

Đồn Biên phòng Phong Hải trao tặng cờ Tổ quốc cho các tổ tàu thuyền ở địa phương

Phường Phong Phú có diện tích tự nhiên 60,85 km²; trong đó khu vực đồng bằng, đầm phá và sông ngòi chiếm khoảng 60% diện tích, trải dài theo Phá Tam Giang và sông Ô Lâu. Địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, với hai tuyến sông lớn là sông Ô Lâu và hạ nguồn Phá Tam Giang, dân cư sinh sống xen kẽ giữa vùng ven biển và đồng bằng.

Năm 2025, UBND phường đã tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Địa phương phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Phong Hải tổ chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Các dự án ven biển được thực hiện đúng định hướng, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như thăm hỏi, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ; tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải nhân các dịp lễ lớn trong năm.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống. Đồng thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Đồn Biên phòng Phong Hải đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các tổ tàu thuyền tham gia khai thác thủy hải sản trên biển. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND phường tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và Ngày hội năm 2025.