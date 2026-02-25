  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 25/02/2026 10:41

Trao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long Quảng

HNN.VN - Ngày 25/2, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế, UBND xã và Đoàn xã Long Quảng tổ chức chương trình lì xì đầu xuân, trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Quảng.

Đại diện chương trình trao tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Thượng Quảng

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 223 phần quà cho các em học sinh với tổng trị giá 50 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia yêu thương, trao gửi hy vọng đến các em học sinh nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời, góp phần chăm lo an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nhất là đối với thiếu nhi, học sinh ở miền núi còn nhiều khó khăn.

Minh Nguyên
Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Lễ hội đền Huyền Trân trên ngọn núi Ngũ Phong diễn ra đầu xuân nhắc nhớ hậu thế về công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi
Hơn 98% lao động trở lại làm việc sau tết Bính Ngọ

Sáng 24/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết, hơn 98% người lao động (NLĐ) đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, tỷ lệ này đạt 99%.

Hơn 98 lao động trở lại làm việc sau tết Bính Ngọ
Giảm gần 77% số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đán

Ngày 23/2, Công an TP. Huế cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, khẩn trương bắt tay thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm, không để gián đoạn, ngắt quãng công tác.

Giảm gần 77 số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đán

