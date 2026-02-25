Trao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long Quảng

Đại diện chương trình trao tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Thượng Quảng

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 223 phần quà cho các em học sinh với tổng trị giá 50 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia yêu thương, trao gửi hy vọng đến các em học sinh nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời, góp phần chăm lo an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nhất là đối với thiếu nhi, học sinh ở miền núi còn nhiều khó khăn.