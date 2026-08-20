Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hồ Nhật Tân trình bày Báo cáo thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, HĐND thành phố quyết định sắp xếp 4 Ban HĐND thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội; đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị HĐND thành phố.

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của Ban Đô thị được chuyển sang Ban Kinh tế - Ngân sách. Việc sắp xếp này giúp giảm 1 Ban HĐND, tương đương 25% số Ban hiện có; đồng thời giảm 3 vị trí, chức danh hoạt động chuyên trách tại các Ban HĐND, tương đương 21,4% số đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách.

Theo HĐND thành phố, việc tổ chức lại nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bên trong, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, đồng thời bố trí nhân sự vào những vị trí còn thiếu, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND thành phố trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch.

Theo tờ trình của UBND thành phố, việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tập trung nguồn lực cho quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TP. Huế hiện là một trong 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn duy trì Sở Du lịch riêng. Theo đánh giá của UBND thành phố, việc duy trì hai cơ quan quản lý riêng biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có những hạn chế nhất định, như phân tán trong công tác quy hoạch, tổ chức sự kiện, nguồn lực tài chính và nhân lực. Sau hợp nhất, cơ quan mới sẽ tập trung quản lý các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong một đầu mối; đồng thời tăng cường liên kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển sản phẩm du lịch, lễ hội và thể thao.

UBND thành phố cũng xác định việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện tích hợp quy hoạch phát triển văn hóa - di sản với quy hoạch các tuyến, điểm du lịch và hạ tầng thể thao; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về di sản, du lịch, thể thao và tập trung đầu mối trong công tác xúc tiến du lịch, ngoại giao văn hóa.

Theo nghị quyết được thông qua, sau khi thành lập và tổ chức lại, UBND thành phố Huế có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.