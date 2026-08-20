HĐND thành phố thông qua các quyết sách về hạ tầng, đất đai, nguồn lực phát triển

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ trì, điều hành kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Mở thêm dư địa huy động nguồn lực đầu tư

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, các nội dung tại kỳ họp lần đều là những vấn đề cần được quyết định sớm, bảo đảm công việc của thành phố được triển khai liên tục, không bị gián đoạn, đồng thời tạo cơ sở cho UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Tại kỳ họp, một trong những nội dung đáng chú ý là tờ trình về danh mục dự án hạ tầng giao thông được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó đề xuất bổ sung dự án Đại lộ Bắc Nam phía Đông thành phố vào danh mục.

Theo tờ trình của UBND thành phố, tuyến đường có điểm đầu tại đường tỉnh 9, giao Quốc lộ 49F ở khu công nghiệp Phong Điền, đi song song và hai bên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố, điểm cuối kết nối với đường trục chính khu đô thị Chân Mây. Tuyến dài khoảng 75km, quy mô 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Thành phố đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách nhà nước; quỹ đất dự kiến đối ứng khoảng 500-600ha tại các khu vực lân cận. Dự án hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp phía Bắc với ga đường sắt tốc độ cao, các trung tâm thương mại - dịch vụ mới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng Chân Mây.

Việc đưa dự án vào danh mục PPP được UBND thành phố xác định là cơ sở để chủ động lựa chọn, kêu gọi và triển khai các dự án có tính khả thi, tăng cường huy động nguồn vốn ngoài ngân sách trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Một nội dung khác được quan tâm là danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Danh mục gồm các dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết, UBND thành phố sẽ công khai danh mục, tổ chức các bước lập, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đáng chú ý, trong danh mục có 4 dự án điện mặt trời gồm Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2, Phong Điền III, Điền Hương và Điền Môn. Theo hồ sơ, phần lớn diện tích dự án là đất rừng sản xuất có hiệu quả thấp trên đất cát hoặc đất chưa sử dụng; trong phạm vi các dự án không có khu dân cư sinh sống.

Theo đánh giá của UBND thành phố, việc đầu tư các dự án năng lượng mặt trời vừa bổ sung sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia, vừa góp phần nâng giá trị sản xuất trên những diện tích đất hiệu quả thấp. Khi đi vào hoạt động, mỗi dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 30-50 lao động địa phương.

Không để kéo dài tình trạng nợ lương nhân viên y tế

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Chỉnh trang đường lên đỉnh núi Kim Phụng.

Dự án có quy mô khoảng 3,1ha, trong đó diện tích có rừng đề nghị chuyển mục đích khoảng 1,96ha. Đáng chú ý, diện tích rừng tự nhiên xin chuyển mục đích là 0,1406ha. Dự án thuộc trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng này theo quy định hiện hành đối với dự án đầu tư công.

Ở lĩnh vực an sinh, HĐND thành phố xem xét giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình tại kỳ họp.

Theo đó, thành phố dự kiến bố trí 60 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố để thay thế phần ngân sách Trung ương bị cắt giảm do một số địa bàn đã thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 bổ sung đợt 2; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15; điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hỗ trợ người được giao nhiệm vụ phòng, chống ma túy và một số chính sách khác.

Thảo luận về kế hoạch biên chế năm 2026, đại biểu Nguyễn Văn Thạnh đề nghị UBND thành phố rà soát việc cắt giảm 14 biên chế ngành giáo dục trong bối cảnh toàn ngành còn thiếu hàng trăm giáo viên, nhất là ở bậc mầm non và THCS.

Đối với ngành y tế, đại biểu phản ánh nhiều trạm y tế xã, phường được giao biên chế tự chủ nhưng không có nguồn thu để bảo đảm tiền lương. Tình trạng này cũng xảy ra tại các trung tâm y tế tuyến huyện, dẫn đến nợ lương kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho biết, việc điều chỉnh mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp đang gặp vướng mắc về cơ chế. Thành phố sẽ nghiên cứu điều chuyển những biên chế thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp thuần túy, không có nguồn thu tự chủ, về nhóm được ngân sách bảo đảm.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến yêu cầu, UBND thành phố xây dựng đề án đặc thù, báo cáo cấp có thẩm quyền và kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ, không để kéo dài tình trạng nợ lương cán bộ, nhân viên y tế.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc.

Đối với đầu tư công, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực phát triển, cần theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả. Về chính sách xã hội, yêu cầu đặt ra là chính sách phải đến đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch; hạn chế thủ tục không cần thiết, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, việc tinh gọn phải hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ; không để quá trình sắp xếp làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

“Hiệu quả của nghị quyết không nằm ở số lượng được thông qua mà ở những chuyển biến thực tế đối với phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân”, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh.