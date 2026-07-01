Rời vị trí, không rời trách nhiệm

Buổi bàn giao công việc tại Chi bộ TDP 11 Thuận Hóa

Chuyển giao trách nhiệm, tiếp nối niềm tin

Ngay trong ngày đầu tiên bộ máy mới ở cơ sở đi vào hoạt động, cuộc bàn giao tại Chi bộ TDP 11, phường Thuận Hóa diễn ra trong không khí cởi mở. Người bàn giao không chỉ trao lại hồ sơ, sổ sách hay những công việc đang thực hiện, mà còn gửi gắm những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm công tác cơ sở để cấp ủy mới nhanh chóng bắt nhịp.

Theo nghị quyết về sắp xếp TDP, phường Thuận Hóa giảm từ 53 TDP xuống còn 30 tổ, giảm 23 tổ, tương ứng 43,4%. Trong đó, TDP 11 mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ TDP 1 Vĩnh Ninh, TDP 2 Vĩnh Ninh và một phần TDP 3 Vĩnh Ninh cũ, với 715 hộ, hơn 2.900 nhân khẩu và gần 150 đảng viên. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với khối lượng công việc và yêu cầu gắn kết cộng đồng cũng cao hơn.

Trong buổi chuyển giao, hình ảnh ông Nguyễn Đức Ngoãn, nguyên Bí thư Chi bộ TDP 2 Vĩnh Ninh để lại nhiều cảm xúc. Sau nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở, ông không còn đảm nhiệm cương vị bí thư sau sáp nhập. Ông chia sẻ nhẹ nhàng: “Tôi nghỉ chức vụ nhưng không nghỉ trách nhiệm. Người mới sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nếu kinh nghiệm của mình còn giúp ích thì tôi luôn sẵn sàng chia sẻ”.

Ông Ngoãn cho biết, trong đợt sắp xếp này có hai cán bộ từng công tác trong ngành thuế như ông được giao đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ ở địa bàn mới. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cả hai đã chủ động hẹn ông một buổi cà phê để trao đổi kinh nghiệm làm công tác chi bộ và những vấn đề phát sinh ở khu dân cư. “Mình đi trước thì có trách nhiệm truyền lại những gì đã trải qua để người sau đỡ bỡ ngỡ, làm việc thuận lợi hơn”, ông nói.

Tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ TDP 11 mới, bà Nguyễn Thị Dịu thừa nhận áp lực khi địa bàn rộng hơn, số lượng đảng viên tăng nhiều so với trước. Theo bà, điều quý nhất trong những ngày đầu không chỉ là hồ sơ bàn giao mà còn là sự đồng hành của những cán bộ nhiều năm gắn bó với địa bàn. Các đồng chí nguyên bí thư chi bộ đều cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những vấn đề cần lưu ý. Chính sự chuyển giao trách nhiệm trong tinh thần đồng thuận đã giúp cấp ủy mới thêm tự tin khi bắt đầu nhiệm vụ.

Lui một bước để bộ máy tiến lên

Câu chuyện ở Thuận Hóa không phải là trường hợp cá biệt. Những ngày đầu sau sắp xếp, ở nhiều địa phương của thành phố, không ít cán bộ cơ sở đã chủ động nhường vị trí cho đội ngũ kế cận nhưng vẫn sẵn sàng đồng hành để bộ máy mới sớm ổn định.

Tại phường Phong Phú, ông Trần Ngọc Tương, nguyên Bí thư Chi bộ TDP Nhì Tây, nhiều năm được người dân biết đến là người kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động hiến đất mở đường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đưa chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi các chi bộ TDP Nhất Đông, Nhì Đông và Nhì Tây được hợp nhất thành Chi bộ TDP Điền Lộc 1, ông chủ động xin không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ để tạo thuận lợi cho việc kiện toàn nhân sự.

Theo ông Tương, việc sắp xếp là vì lợi ích chung nên mỗi cán bộ cần đặt tập thể lên trên hết. “Không còn làm Bí thư không có nghĩa là đứng ngoài công việc địa phương. Địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, công việc nhiều hơn, người mới sẽ cần thời gian để nắm bắt. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi cần để cùng hoàn thành nhiệm vụ”, ông Tương nói.

Tinh thần ấy cũng hiện diện tại xã Phú Lộc. Sau khi hai thôn Cao Đôi Xã và Trung An được sáp nhập thành thôn Lộc Trì, ông Lư Bá Khánh, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Cao Đôi Xã, chủ động dừng lại sau hơn 10 năm đảm nhiệm cương vị bí thư.

Ông Khánh cho rằng mỗi giai đoạn phát triển đều cần những cách làm mới và đội ngũ mới. “Hơn mười năm làm Bí thư cũng là lúc mình nên tạo điều kiện để lớp kế cận phát huy năng lực. Tôi tin người mới sẽ làm tốt. Khi quy mô thôn lớn hơn, việc tiếp cận địa bàn sẽ khó khăn hơn nên nếu kinh nghiệm của mình còn hữu ích thì tôi luôn sẵn sàng đồng hành”, ông Khánh chia sẻ.

Theo ông Lê Phú Lượng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Lộc, điều đáng quý sau đợt sắp xếp là sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều đồng chí không tiếp tục giữ chức vụ nhưng vẫn tích cực bàn giao công việc, hỗ trợ người kế nhiệm và làm tốt công tác tư tưởng trong Nhân dân. Chính tinh thần ấy tạo điều kiện để bộ máy mới từng bước ổn định, giữ vững sự đoàn kết ở từng khu dân cư.

UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn cho rằng, nhiệm vụ trước mắt sau sắp xếp là nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy vai trò của các chi bộ, thôn và tổ dân phố mới. Để bộ máy vận hành hiệu quả, giữ vững đoàn kết và tạo niềm tin trong Nhân dân, đội ngũ cán bộ không còn đảm nhiệm chức vụ cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người kế nhiệm, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục ở cơ sở.

Mô hình mới vừa đi vào hoạt động, còn cần thời gian để ổn định và kiểm chứng hiệu quả. Nhưng sự đồng thuận của những cán bộ rời vị trí nhưng không rời trách nhiệm sẽ là nền tảng để các chi bộ mới từng bước bắt nhịp công việc.