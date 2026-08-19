Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 21/8

Những bài viết nổi bật trên Báo Huế ngày nay số ra ngày 21/8.

Kỳ họp cũng yêu cầu sớm tháo gỡ tình trạng nợ lương tại một số cơ sở y tế. HĐND thành phố quyết định thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, sắp xếp 4 Ban HĐND thành phố còn 3 Ban. Các quyết sách hướng đến khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Ở trang Thời sự - Chính trị, bài “Vượt qua ‘điểm nghẽn tâm lý’ để khơi thông nguồn lực cán bộ” đề cập một vấn đề đáng quan tâm trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đại đa số cán bộ chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, vẫn còn tâm lý e ngại luân chuyển, né tránh nhiệm vụ khó. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá, tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xem mỗi vị trí công tác mới là cơ hội rèn luyện và trưởng thành.

Ở lĩnh vực kinh tế, “Cơ hội bứt phá công nghiệp hỗ trợ” cho thấy những dư địa mới để doanh nghiệp Huế tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Sự phát triển của ngành ô tô tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cùng nhu cầu của các doanh nghiệp dệt may, đồ uống đang mở thêm thị trường cho cơ khí, linh kiện, vật liệu, bao bì, logistics và dịch vụ kỹ thuật. Cơ hội đã mở ra, nhưng để nắm bắt được, doanh nghiệp địa phương phải nâng chất lượng, đổi mới công nghệ và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của chuỗi sản xuất.

Các bài viết đáng chú ý trên trang Văn hóa - Giáo dục Các bài viết trên trang Văn hóa - Giáo dục



Trang Văn hóa - Giáo dục tạo điểm nhấn với câu chuyện “Xây dựng chính sách để níu giữ di sản”. Khi một số ngành nghệ thuật truyền thống đứng trước khó khăn về nguồn tuyển, chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho người học và chế độ dành cho nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia truyền nghề được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng đội ngũ kế cận. Bảo tồn di sản, từ góc nhìn này, không chỉ là gìn giữ những gì cha ông để lại mà còn là đầu tư cho những người sẽ tiếp tục sống với nghề và trao truyền di sản.

Khi năm học mới đang đến gần, câu chuyện “Khan hiếm sách giáo khoa trước năm học mới” lại chạm đúng nỗi lo của nhiều gia đình. Có phụ huynh phải đi tới 7 nhà sách mới gom đủ bộ sách cho con; nhiều kệ sách từ tiểu học đến trung học phổ thông đã thưa vắng, một số đầu sách gần như hết hàng. Trước nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa, nhằm bảo đảm nguồn dự phòng và đáp ứng nhu cầu phát sinh trước năm học mới.

Ngoài ra, Báo Huế ngày nay còn đề cập nhiều thông tin thú vị, thiết thực về đời sống, văn hóa, giáo dục, an toàn giao thông và những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.