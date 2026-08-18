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ClockThứ Năm, 20/08/2026 18:22

Tiếp sức cho học sinh khó khăn đến trường

HNN.VN - Ngày 20/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Điền tổ chức chương trình trao học bổng “Cùng em đến trường”, hỗ trợ 52 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trước thềm năm học mới.

Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khănĐồng hành cùng trẻ gặp khó khăn

 Những suất học bổng sẽ góp phần tiếp sức cho các em đến trường.

Tại chương trình, 52 suất học bổng với tổng trị giá gần 58 triệu đồng được trao cho học sinh. Trong đó, có 12 suất học bổng thường niên và 40 suất học bổng năm học 2026 - 2027. Mỗi suất gồm vở, bút và tiền mặt, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.

“Cùng em đến trường” là hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã Đan Điền nhằm đồng hành, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chung tay, hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng, những suất học bổng được trao không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để các em vững bước đến trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện và hướng tới tương lai.

Thông qua sự kết nối, chung tay của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình đến trường.

Vy Vy
 Từ khóa:
trẻ emkhó khănhọc bổngđan điền
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