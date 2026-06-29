Phường Phú Xuân giảm 37 tổ dân phố sau sắp xếp

Sau sáp nhập, phường Phú Xuân sẽ giảm từ 84 xuống còn 47 tổ dân phố

Theo đề án, việc sắp xếp giúp giảm khoảng hơn 44% số lượng TDP hiện có. Sau khi giảm đầu mối quản lý, hệ thống chính trị ở khu dân cư sẽ có điều kiện hoạt động hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, từng bước khắc phục tình trạng thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Về nhân sự, sau sắp xếp dự kiến giảm 111 người hoạt động không chuyên trách tại các TDP. Theo tính toán sơ bộ, việc giảm 37 TDP sẽ giúp tiết kiệm khoảng 7,4 tỷ đồng ngân sách mỗi năm từ các khoản phụ cấp và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

Hiện nay, phường Phú Xuân có 84 TDP với 238 người hoạt động không chuyên trách, gồm 84 bí thư chi bộ, 80 tổ trưởng TDP và 74 trưởng ban công tác mặt trận. Đội ngũ này được đánh giá có phẩm chất chính trị tốt, trách nhiệm, tâm huyết và gắn bó với địa bàn dân cư.

Việc đặt tên các tổ dân phố mới ở Phú Xuân gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và đặc trưng của từng địa bàn

Theo UBND phường Phú Xuân, việc sắp xếp xuất phát từ thực tế phần lớn TDP chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Qua rà soát, có 75/84 TDP, chiếm 89,29%, không bảo đảm tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình; chỉ có 9 TDP đạt tiêu chuẩn và không có TDP nào có quy mô từ 1.000 hộ gia đình trở lên.

Bên cạnh đó, quy mô dân cư giữa các TDP còn chênh lệch lớn, một số TDP có số hộ ít, thậm chí đã giải tỏa trắng, trong khi nhiều TDP có mật độ dân cư cao, yêu cầu quản lý phức tạp. Thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở cũng như việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý trong đề án là việc đặt tên các TDP mới gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và đặc trưng của từng địa bàn thay cho cách đánh số tự nhiên như hiện nay. Theo lãnh đạo phường, Phú Xuân là vùng đất trung tâm của đô thị di sản Huế, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Cố đô. Mỗi tên làng, tên phố không chỉ là địa danh hành chính mà còn chứa đựng ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa riêng. Vì vậy, việc đặt tên TDP mới không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Trước khi trình HĐND phường xem xét thông qua, UBND phường đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với phương án sắp xếp. Kết quả cho thấy, trong tổng số 29.536 cử tri thuộc diện lấy ý kiến, có 25.646 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 86,82%. Trong số các cử tri tham gia, có 25.421 người đồng ý với đề án, đạt 99,1%; chỉ có 225 người không đồng ý, chiếm 0,9%.

Cùng với việc sắp xếp TDP, phường Phú Xuân cũng xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội ngũ hoạt động không chuyên trách theo hướng phù hợp với mô hình mới. Việc lựa chọn nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, ưu tiên những người có phẩm chất, uy tín, năng lực quản lý và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.