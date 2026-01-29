Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế ký kết phối hợp nhiệm vụ tuyên truyền năm 2026

Năm 2025, công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QSQP tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Bộ CHQS thành phố giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố.

Công tác tuyên truyền gắn với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Các sở, ban, ngành, đơn vị ký kết phối hợp đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo. Nội dung tập trung vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân; giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền biển, đảo, biên giới; đối ngoại quốc phòng; gắn nhiệm vụ QSQP với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố Huế.

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025

Năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, bám sát các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QSQP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Bộ CHQS thành phố Huế giữ vai trò trung tâm hiệp đồng, chủ động cung cấp thông tin, tăng cường tuyên truyền về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai và công tác tuyển quân.

Các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cơ sở giáo dục đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng đấu tranh trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng Huế ổn định, phát triển bền vững.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp truyên truyền; Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng.