Thông qua danh mục 6 dự án giao thông, miễn phí sách giáo khoa

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp

Đề xuất hơn 18.600 tỷ đồng đầu tư 6 dự án giao thông theo phương thức PPP

Theo nghị quyết được thông qua, thành phố Huế sẽ kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP đối với 6 DA hạ tầng giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18.646 tỷ đồng.

Danh mục gồm: Tuyến đường từ khu B - An Vân Dương đến xã Phú Vang (1.800 tỷ đồng); đường La Sơn - Vinh Hà - Giang Hải, bao gồm cầu Hà Trung (2.996 tỷ đồng); tuyến đường nối từ đường Hồ Quý Ly đến đường tỉnh 2, bao gồm cầu Phú Hậu - Tiên Nộn (1.500 tỷ đồng); tuyến đường kết nối Quảng Điền - Kim Trà (550 tỷ đồng); đê chắn sóng phía Tây cảng Chân Mây giai đoạn 1 (1.800 tỷ đồng) và tuyến đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Theo tờ trình của UBND thành phố, việc xây dựng danh mục các DA nhằm tạo cơ sở để chủ động lựa chọn, kêu gọi và triển khai các DA có tính khả thi, từng bước huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế.

Các DA đều thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông ưu tiên, có vai trò tăng cường kết nối liên vùng, kết nối đô thị, tạo động lực phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Đối với phương thức đầu tư, thành phố xác định các DA khó có khả năng hoàn vốn trực tiếp theo hình thức BOT do chủ yếu phục vụ lợi ích công cộng và có nhiều tuyến đường thay thế. Vì vậy, phương án ưu tiên là thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo tính toán sơ bộ, diện tích quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán các DA dao động từ khoảng 10 ha đến hơn 230 ha, tùy quy mô từng công trình. Riêng DA tuyến đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan dự kiến cần khoảng 220 - 230 ha quỹ đất đối ứng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công nhấn mạnh: “Trong điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, việc xem xét thông qua danh mục các DA hạ tầng giao thông đầu tư theo phương phức đối tác công tư PPP là định hướng phát triển phù hợp, là cơ sở để kêu gọi đầu tư nhằm huy động nguồn vốn, tối ưu hóa quy hoạch và tạo động lực phát triển kinh tế mới của thành phố”.

Miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ năm học 2026 - 2027

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban đầu trên địa bàn thành phố từ năm học 2026 - 2027.

Huế là một trong những địa phương triển khai chính sách này sớm hơn ba năm so với lộ trình chung của cả nước (từ năm học 2029 - 2030), trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương và chủ trương của Trung ương.

Đối tượng thụ hưởng là toàn bộ học sinh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 271/2026/NĐ-CP đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, không phân biệt trường công lập hay tư thục.

Sách giáo khoa sẽ được Nhà nước đầu tư mua sắm để trang bị cho thư viện các trường học. Học sinh được mượn sách theo năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi sử dụng; không thực hiện hỗ trợ bằng tiền.

HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban đầu trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, trước khi mua sắm mới, các cơ sở giáo dục phải kiểm kê, tận dụng tối đa số sách hiện có, đồng thời tổ chức điều chuyển giữa các thư viện khi cần thiết nhằm hạn chế lãng phí ngân sách. Việc mua sắm, phân bổ và quản lý sách phải được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai chính sách trong giai đoạn đầu khoảng 52,8 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu (nếu có) cùng các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

“Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố cần chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương rà soát, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, đồng thời, chủ động huy động và cân đối các nguồn lực để thực hiện chính sách. Việc bố trí kinh phí cần bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và chỉ thực hiện đối với các nội dung thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP”, Phó Trưởng ban Văn hoá Xã hội của HĐND thành phố Hoàng Trọng Bửu đề nghị.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả.