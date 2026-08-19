Thưởng nóng lực lượng bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 19/8, tại đường liên thôn thôn A Năm, xã A Lưới 1, Phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Phòng PC04 Công an thành phố, Công an xã A Lưới 1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 phát hiện đối tượng Lê Văn Teo (sinh năm 1990 trú tại thôn A Năm, xã A Lưới 1) có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình khám xét, bắt giữ đối tượng

Tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê Văn Teo, xác định có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn A Năm, xã A Lưới 1.

Quá trình khám xét, phát hiện trong ống tre đòn tay của mái nhà bếp (phía sau nhà ở của Teo) có 1 túi ni lông bên trong chứa 62 viên nén hình trụ tròn, màu đỏ, là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine, có trọng lượng 6,3275 gram.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Teo. Qua công tác truy xét, mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã triệu tập các đối tượng có liên quan và bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để tiến hành các thủ tục điều tra tố tụng hình sự theo quy định. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.