Thống nhất chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Đối với lĩnh vực y tế, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giữ nguyên Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Nam Đông để tiếp tục phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng. Đáng chú ý, Thành ủy thống nhất chủ trương chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền (trực thuộc Sở Y tế) cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý.

Theo kết luận, mô hình các trạm y tế xã, phường tiếp tục được giữ nguyên, trực thuộc UBND các xã, phường. Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp vị trí các trạm y tế, bao gồm cơ sở chính và các điểm trạm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu phương án chuyển chức năng khám, chữa bệnh về trung tâm y tế đối với những trạm y tế nằm gần trung tâm y tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Đối với các trung tâm y tế trên địa bàn gần các cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất trước mắt giữ nguyên hiện trạng Trung tâm Y tế Thuận Hóa và Trung tâm Y tế Phú Xuân. Việc sắp xếp sẽ tiếp tục được nghiên cứu sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương.

Việc ban hành Kết luận số 358 thể hiện quyết tâm của Thành ủy Huế trong việc tổ chức lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở y tế được đầu tư, quản lý theo hướng chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.