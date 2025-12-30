Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân xã Bình Điền

Hoạt động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của ngành y tế cơ sở trong chăm lo sức khỏe Nhân dân. Ảnh: H.Thành

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bồ Hòn, các y, bác sĩ tiến hành đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn theo dõi và quản lý các bệnh lý mãn tính thường gặp, như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… cùng những giải thích chu đáo, cặn kẽ tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc tại nhà cho người dân.

Trước đó, từ ngày 22/1, Trạm Y tế xã cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân tại các thôn 1, 2, 3, 4 và 5, góp phần mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong cộng đồng.

Bác sĩ Đặng Duy Thoàng – Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Điền cho hay, hoạt động nhằm góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý điều trị kịp thời và nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.