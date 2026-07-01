Tinh gọn bộ máy để hoạt động gần dân, lắng nghe dân

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế

Ngay sau Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam dành cho Cụm các thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận thành phố Huế đã lập tức "kích hoạt hệ thống hành động". Việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống mang ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với địa phương, thưa bà?

Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Huế chính thức bước sang mô hình hành chính mới. Bước chuyển mình vĩ đại này mang đến thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội mới: Cơ cấu các tầng lớp nhân dân giao thoa, các khu đô thị mới làm xuất hiện các nhóm cư dân mới sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố; cùng với đó là áp lực từ công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai các siêu dự án hạ tầng, bảo tồn di tích Cố đô đòi hỏi sự đồng thuận cực kỳ cao của người dân.

Trong bối cảnh đó, việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà chính là chìa khóa để giải quyết các bài toán thực tiễn từ cơ sở. Nó tạo ra bệ phóng bồi đắp khối đại đoàn kết, giữ vững sự ổn định và đồng thuận xã hội, từ đó thúc đẩy Huế phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Cố đô.

Tại hội nghị lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thông điệp chỉ đạo rất sâu sắc: “Tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng sức tập hợp phải rộng hơn; bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cụ thể hóa mệnh lệnh hành động này vào công tác giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở ra sao?

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước buộc những người làm công tác mặt trận tại thành phố Huế phải trăn trở và đổi mới tư duy toàn diện. Chúng tôi cụ thể hóa bằng cách nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội thông qua cơ chế lắng nghe dân nói, tăng cường đối thoại trực tiếp, định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Hoạt động giám sát sẽ không chung chung mà đi sâu, đi sát vào các lĩnh vực phức tạp, được dư luận quan tâm như: Quản lý đất đai, trật tự đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đề án di dời dân cư ổn định cuộc sống và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, mặt trận sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm bộ chỉ số niềm tin xã hội để đo lường một cách khách quan nhất mức độ hài lòng của người dân đối với sự điều hành của chính quyền cơ sở.

Huế là một đô thị đặc thù, được định vị là “Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”, đồng thời có các địa bàn đặc thù về tôn giáo, biên giới. Mặt trận thành phố làm thế nào để phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc giữ gìn các giá trị này?

Chúng tôi tập trung nguồn lực bám sát 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2026 - 2031, lựa chọn các nội dung trọng tâm để triển khai quyết liệt và hướng mạnh về cơ sở.

Mặt trận thành phố chú trọng đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”. Các hoạt động này được đưa về tận từng địa bàn dân cư, từng kiệt, hẻm nhằm khơi dậy tính tự quản, tinh thần sáng tạo của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa, di sản Huế.

Đối với công tác tôn giáo, dân tộc và địa bàn đặc thù như các xã biên giới A Lưới trong cơ cấu hành chính mới, chúng tôi phát huy tốt vai trò cầu nối, lắng nghe tiếng nói của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền, tăng cường các hoạt động kết nghĩa hữu nghị nhân dân biên giới Việt - Lào để xây dựng vùng biên cương hòa bình, ổn định.

Một trong những đột phá được nhấn mạnh tại hội nghị lần này là chuyển đổi số toàn diện. Được biết, Mặt trận thành phố đang quyết tâm đi đầu trong việc đưa “Cổng Mặt trận số 24/7” đến từng khu dân cư. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về giải pháp công nghệ này sẽ thay đổi phương thức hoạt động của mặt trận như thế nào?

Trong xã hội hiện đại, nếu không đổi mới phương thức tiếp cận thông tin, mặt trận sẽ tự làm giảm đi hiệu quả tập hợp khối đại đoàn kết. Việc ứng dụng Cổng Mặt trận số 24/7 và các nền tảng dùng chung giúp chúng tôi nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thông tin dư luận được tiếp nhận, phân tích chính xác theo thời gian thực, giúp mặt trận tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Bên cạnh đó, công nghệ số giúp đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền. Mặt trận chuyển hướng mạnh từ tài liệu giấy sang các nền tảng số, ứng dụng các sản phẩm đa phương tiện trực quan như Infographics, video ngắn, bản tin số để phổ biến Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam đến đông đảo đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ. Công nghệ cũng giúp tối ưu hóa việc quản lý, điều phối các nguồn lực an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, bảo đảm tính công khai, minh bạch, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào hệ thống mặt trận.

Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!