Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND hai cấp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đặng Ngọc Huy phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đặng Ngọc Huy; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn cùng các đại biểu HĐND hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong mỗi nhiệm kỳ, góp phần trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đại biểu thực hiện tốt chức trách được cử tri giao phó. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều đại biểu lần đầu tham gia HĐND, do đó việc cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại biểu HĐND tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp; thực hiện chất vấn, giám sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho rằng, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, vai trò của đại biểu dân cử ngày càng quan trọng. Việc tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đòi hỏi đại biểu phải sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, đồng thời tăng cường giám sát, góp phần kiểm soát quyền lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề: kỹ năng thuyết trình, thảo luận và tranh luận của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tham vấn ý kiến cử tri và tiếp công dân; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND, kết hợp trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn.

Hội nghị góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 nâng cao năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.